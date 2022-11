Un accident de la circulation a fait deux morts dans la nuit de lundi à mardi dernier près de la ville de Tizi Ouzou. L'accident de la circulation en question a eu lieu à 23 h10 sur la Route nationale 12 entre Tizi Ouzou et Draâ Ben Khedda, l'axe routier le plus dangereux dans la wilaya de Tizi Ouzou et celui où l'on enregistre le nombre le plus élevé d'accidents mortels, faut-il le rappeler.

Selon un communiqué rendu public, hier matin, par la cellule de communication de la direction de la Protection civile de Tizi Ouzou, les éléments de la Protection civile de l'unité principale de Tizi Ouzou sont intervenus lundi 21 novembre 2022 à 23h10 pour un accident de la circulation survenu sur la RN 12 à la sortie Ouest de la ville de Tizi Ouzou sur la route menant vers Draâ Ben Khedda et Alger. Notre source a précisé qu'il s'agit d'une collision entre deux véhicules légers ayant percuté deux autres véhicules qui étaient en stationnement.

Le bilan de cet accident dramatique est de deux morts. Il s'agit d'une femme âgée de

39 ans et d'un garçon âgé de 14 ans. On déplore aussi deux personnes blessés: un hommes âgé de 52 ans et un jeune âgé de 19 ans. Les deux personnes décédées ont été transportées vers la morgue du Centre hospitalo-universitaire «Nedir-Mohamed» du chef-lieu de wilaya.

Les deux blessés ont été pris en charge au niveau du service des urgences médico-chirurgicales du même hôpital. Aucune information n'a été donnée concernant l'ampleur des blessures des deux autres victimes de cet accident. Malgré une infinité de campagnes de sensibilisation et toutes les batteries de mesures prises par l'État dans le but de mettre un terme au terrorisme routier, les accidents de la circulation continuent d'endeuiller des familles entières dans la wilaya de Tizi Ouzou tout comme dans le reste du pays. Selon les responsables concernés par la circulation automobile, la première cause de ces accidents est humaine, et il s'agit dans la majorité écrasante des cas, de l'excès de vitesse ainsi que du non-respect du Code de la route.

À Tizi Ouzou, l'axe routier où l'on enregistre le plus d'accidents est celui de la RN 12 allant de Tadmaït jusqu'à Azazga. Les points noirs sur cette route sont: le tronçon Draâ Ben Khedda-Boukhlfa, Oued Aïssi et Chaoufa. Des dizaines de personnes ont perdu la vie dans ces endroits durant ces dernières années. Les routes qui mènent vers Boghni et Draâ El Mizan ainsi que la route de Takhoukht reliant les localités de Ouadhias, Ath Yanni, Ouacif à Tizi Ouzou viennent en deuxième position.

Ces derniers temps on assiste aussi à un nombre grandissant d'accidents de la circulation impliquant des motocyclettes. Les conducteurs de motos figurent en pôle position des personnes qui décèdent suite à un accident. Une grande partie des conducteurs de motos font preuve d'un manque total de prudence en roulant, sans compter le fait qu'ils se déplacent souvent sans porter de casque protecteur. Ce qui rend les accidents fatals pour eux.