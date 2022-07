Sanglant a été le début de ce mois de juillet. La circulation devient-elle un véritable coupe-gorge compte tenu de ses dangers? Tout porte à le croire au vu des lourds bilans. À l'instar des autres régions du pays, la wilaya d'Oran n'est pas en reste de cette hécatombe routière, fauchant des vies humaines et faisant plusieurs dizaines de blessés. L'été s'annonce plus ou moins mortel, à moins de vigilance et de prudence en prenant le volant. Les services de la Protection civile ont enregistré trois graves accidents de la circulation entraînant la mort d'un jeune homme âgé de 30 ans. Cet accident a également fait six blessés âgés entre 20 et 70 ans. Dépêchés sur les lieux, les sapeurs- pompiers ont prodigué des soins aux blessés avant de les transférer vers l'hôpital pour des examens complémentaires. L'accident survenu sur la route de cap Falcon (sorties ouest d'Aïn El Türck)a été engendré par la collision entre une voiture de tourisme et une moto, entraînant la mort sur place du motocycliste. La route de Bousfer a été le théâtre d'une collision entre deux véhicules faisant deux blessés de différentes gravités. Ces derniers ont été transférés au service d'urgence médicale de l'hôpital Medjbeur Thami d'Aïn El Türck. Un autre incident a été enregistré sur la route menant vers le quartier Khemisti à Bir El Djir, faisant un blessé. Sur un autre registre, les agents de la Protection civile ont procédé au transfert du corps sans âme d'un homme de 40 ans vers l'hôpital de l'Usto. Ce dernier a été victime d'une chute mortelle du haut du pont à la cité Djamel,tandis qu'un accident de la circulation, survenu à Aïn El Türck, a causé la mort d'un homme de 35 ans. L'incident s'est produit au niveau du périphérique de la commune d'Aïn El Türck. Au niveau national, 16 personnes ont trouvé la mort et 464 autres ont été blessées des suites des accidents survenus un peu partout dans l'ensemble des wilayas, selon le communiqué des services de la Protection civile. La même source a ajouté qu'au cours de la même période, du 14 au 16 juillet, le service de garde de plages est intervenu dans le but de récupérer les corps de six noyés, dont cinq un cas au niveau de la plage et cinq cas au niveau d'étangs relevant de chacune des willayas suivantes:Boumerdès, Tipasa, Aïn Temouchent, Mostaganem et Aïn Defla. D'autre part, des agents de la Protection civile sont intervenus afin d'éteindre quatre incendies urbains différents dans les wilavas de Tizi Ouzou, Bordj Bou Arréridj et Tébessa. Ces incendies ont entraîné la mort d'un homme âgé de 63 ans dans un incendie à l'intérieur d'une résidence.