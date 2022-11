Afin de commémorer les sacrifices de leurs ainés durant la folie punitive coloniale, Iwakuren en particulier les natifs de Thaddarth Lejdid, - un village situé à plus de 1 000 mètres d'altitude dans la commune de Saharidj, à environ 60 km est du chef lieu de la wilaya de Bouira - ont choisi, pour marquer le 65éme anniversaire du saccage de ce village et la déportation de force de ses habitants vers un camp de toile, sur les plaines de M' chédallah, exactement à Raffour, un riche programme a été élaboré et réalisé conjointement par l'association Tadukli et l'association des sages du même village.

Pour rappel, c'était le 4 novembre 1957 que Thaddarth Lejdid fut bombardée et brûlée «sans même attendre que les habitants quittent vraiment les lieux», précisent quelques témoins visuels de la tragédie. Il y a lieu de souligner qu'El arch Iwakuren est composé de deux villages, Tadart Lejdid et Ighzer. La situation géographique de ces villages, perchés tout juste plus bas que le pic du massif du Djurdjura, fait de ces localités un maquis et un refuge sûr pour les moudjahidine, terrain accidenté et zones difficilement accessible, ajouté à cela l'engagement des habitants contre l'occupation coloniale « tout ça, a fait qu'il fallait le brûler», soulignent les habitants, «c'était un fief de la résistance où convergeaient les combattants des quatre coins du pays» précisaient-ils. À cet effet, et «dans une Algérie libre, souveraine et indépendante» soulignent les organisateurs des activités, Iwakuren ont choisi de retourner ce jour dans leurs village, en force, mais dans une ambiance des plus conviviales.

Elle était originale, cette «marche de l'histoire» l'ont-ils appelée, en effet ce jour du 1er Novembre, pour célébrer également la journée du déclenchement de la Guerre de Libération nationale Les habitants de Tadart Lejdid sont sortis en masse, hommes et femmes, tous âges confondus dans une randonnée des plus joyeuses et commémoratives. Ils ont démarré de la place du 4 novembre 1957, de Raffour ex-les Toiles, empruntant un chemin de montagne, scandant avec fierté des chansons patriotiques sur un itinéraire d'environs 14 km. Yacine Hamraoui, de l'association Tadulkli, du même village fait entendre «nos ainés étaient chassés de force et avec les sévices les plus terribles, et là nous y retournons dans la liberté la quiétude et la joie, que vive l'Algérie» et d'ajouter: «Nous avons transité et marqué des haltes à plusieurs endroits où des martyrs étaient tombés.»

La journée du 4 novembre, en plus d'un programme varié d'activités organisées le long d'une semaine «activités culturelles, historiques et sportives», souligne notre interlocuteur, une méga-waâda (méga-déjeuner) a été servi pour pas moins de 5 000 personnes venues assister à cette rencontre. Brahim Amarouche, également de l'association du village, a rendu un vibrant hommage à tous les invités qui ont honoré de leur présence cette commémoration. À souligner, ajoutent nos interlocuteurs, «la venue de Monsieur le wali de Bouira Abdelkrim Lamouri, dans notre village nous a tellement honoré, notamment cette opportunité que le premier responsable de l'exécutif de la wilaya nous a accordée, le wali a suivi et écouté attentivement les doléances des villageois en vue de rendre de l'âme à leur village, il a été réceptif et compréhensif, par rapport à nos doléances». En effet, le wali de Bouira a tellement apprécié ce genre de commémorations à l'intention de nos martyrs, il remercia également les organisateurs pour la réussite de cette journée et promet d'accompagner tous les citoyens «pour une vie plus confortable et un développement local plus efficace», laisse-t-il entendre.