Aokas, une station balnéaire de la côte-est de la wilaya de Béjaia mérite un autre sort. La nouvelle équipe élue, lors du dernier scrutin, en prend conscience et s'attelle à remettre de l'ordre, notamment en matière de collecte d'ordures, dont la mauvaise gestion a donné lieu à une multitude de décharges sauvages ces dernières années. Il semblerait, selon les informations en notre possession, qu'un centre d'enfouissement technique serait projeté dans cette localité. Un pas de plus vers l'éradication des décharges sauvages qui minent cette localité, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, sur le territoire de la wilaya de Béjaia. Mais à Aokas, il n'y a pas que les ordures ménagères et les décharges sauvages qui dérangent. La circulation routière est un autre souci qui taraude les esprits localement. Malgré l'existence d'un procès-verbal de septembre 2011 relatif à l'organisation de la circulation routière de la ville, aucun plan de circulation n'a été concrétisé pour réguler le flux de véhicules dans cette commune touristique, notamment en été, qui connaît un afflux record de touristes. Le spectacle n'est toujours pas bon à voir durant cette période qui se singularise par une anarchie totale. Les automobilistes se garent n'importe où et ne respectent aucunement le Code de la route. Outre ces stationnements anarchiques, il y a également cette manie des conducteurs, en été comme en hiver, à marquer des arrêts à tout bout de champ, faisant fi des embouteillages et des chaînes de voitures qu'ils provoquent. Les bus sont particulièrement les premiers à créer ce genre de désordre de par le comportement de leurs chauffeurs. Non seulement ils ne respectent pas les arrêts déterminés mais ils ne stationnent pas au niveau de la gare routière à partir de laquelle ils doivent prendre leurs départs. En effet, les bus desservant Béjaïa démarrent à partir de l'arrêt de la poste, ceux de Bordj Mira, Darguina et Souk El Tenine, à partir du pont mitoyen de la gare routière, alors que ceux desservant les localités de la commune voisine de Tizi N'Berber et la localité de Tabellout, prennent leur départ trois arrêts plus loin, soit au niveau de l'arrêt dit «l'ancienne poste».

Les riverains, agacés par ces bus qui encombrent les accès à leurs garages et à leurs maisons, n'ont cessé d'interpeller les autorités locales pour faire respecter l'arrêté communal N° 167/18 du mois de mai 2018, lequel a décidé le transfert des transporteurs desservant les destinations suscitées vers la gare routière communale. Il est clairement stipulé que les bus desservant Béjaïa, Tizi N'Berber, Tabellout, Bordj Mira, Darguina et Souk El Tenine, sont dans l'obligation de stationner et prendre leurs départs à partir de la gare routière communale et de respecter les itinéraires et les arrêts fixés. Bien que le secrétaire général de l'APC, le directeur des transports de la wilaya et le chef de sûreté de daïra soient chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté, aucune suite ne lui a été donnée sur le terrain. C'est ce que déplorent les citoyens de cette magnifique station balnéaire, située à une trentaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya.

Le désordre est tel dans la collecte des ordures ménagères et la circulation routière que la nouvelle équipe communale doit impérativement agir et concentrer le maximum de ses efforts pour améliorer la situation. La saison estivale approche. Aokas doit être prête à accueillir ses touristes dans les meilleures conditions.