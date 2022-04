L'Entreprise nationale de télévision a diffusé, hier, la prière du vendredi directement depuis la Grande mosquée de Paris. Le sermon a été consacré à «Laylat al-Qadr». Dans son sermon, l'imam a évoqué la reprise de la vie publique après les circonstances que le monde a traversées, y compris les mosquées, en raison de l'épidémie de Coronavirus, soulignant la nécessité d'exploiter les temps dans l'obéissance à Dieu et profiter de l'occasion des dix derniers jours pour vous repentir et rattraper ce qu'il s'est passé. L'Algérie et la France sont liées par un accord d'affectation d'imams pour superviser la mosquée de Paris et ses succursales en France. Le ministre des Affaires religieuses, Youssef Belmahdi, a affirmé le grand intérêt que le président de la République attache à la communauté nationale à l'étranger, notamment son encadrement religieux à travers les imams algériens affectés à la mosquée de Paris et aux différentes mosquées de France. Lors de sa récente visite en Algérie en décembre 2021, le recteur de la Grande mosquée de Paris, Chems Eddine Hafiz, a affirmé que son institution oeuvre à lutter contre l'extrémisme religieux.