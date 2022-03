Algérie poste poursuit son programme de réouverture de ses agences au niveau des communes de la wilaya de Tizi-Ouzou. Après une fermeture qui a duré des années, voire des décennies, ces agences, situées généralement loin des chefs-lieux, rouvrent les unes après les autres, au grand bonheur des citoyens, qui voient avec satisfaction revenir ce service, ô combien important dans leur vie quotidienne. Cette semaine, c'était au tour de l'agence postale de la localité d'Azib El Madjane de retrouver ses clients, après une fermeture de plusieurs années. Une agence classée R4 située dans la commune d'Aït Yahia Moussa, à la daïra de Draâ El Mizan.

En fait, les responsables locaux, qui ont assisté à la cérémonie de réouverture, ont expliqué que la fermeture était due à des travaux de réfection rendus nécessaires par l'état vétuste de la bâtisse. Mais, ce n'est pas le cas des dizaines d'autres agences fermées, en grande majorité, durant les années 90 à cause de l'activité terroriste et, bien plus tard par l'émergence du grand banditisme qui a sévi durant la décennie 2000. Ces agences ont été, à maintes reprises, victimes de racket par des groupes de malfaiteurs qui agissaient devant les citoyens comme dans les westerns.

En effet, la réouverture de ces agences est perçue par les citoyens comme un soulagement. Ces derniers devaient se rendre aux chefs-lieux de leurs communes respectives et parfois dans les agences des grands centres urbains, pour des retraits d'argent. Une situation difficile causée par la fermeture des agences locales qui ne pouvaient plus, dans ces conditions, recevoir de grandes sommes d'argent.

Les citoyens étaient souvent témoins passifs de ces actes barbares à quelques exceptions, près comme ce fut le cas du racket de l'agence postale de la commune de Boudjima où les citoyens sont intervenus mains nues et ont arrêté les bandits, pourtant armés. En effet, un groupe de jeunes présents sur les lieux a poursuivi les auteurs du racket et les a rattrapés à bord de leur véhicule, avant de les arrêter et de les livrer à la Gendarmerie nationale.

Enfin, il convient de rappeler que, jusqu'à présent, plus d'une trentaine d'agences ont été rouvertes après le retour de la sécurité.

Des agences qui, avant leur réouverture, ont subi des travaux de réfection, afin d'être arrimées aux normes modernes en vigueur actuellement. Dotées de système, d'alarme, les agents peuvent les déclencher au moindre danger, très performant qui peut aider les services de sécurité à intervenir rapidement. De leur côté, les citoyens se disent satisfaits de cette réouverture qui les soulage du poids des déplacements.

Toutefois, de nombreux citoyens ont émis le voeu de voir ces agences dotées de distributeurs automatiques. Un moyen de billets (DAB) moderne permettant de retirer vite de l'argent et qui permettra, à coup sûr de réduire la pression sur les agences situées dans les chefs-lieux et les grandes villes.