Dans un communiqué transmis à notre rédaction, la cellule de communication de la sûreté de la wilaya souligne que «la brigade de police judiciaire de la 5ème sûreté urbaine de Constantine a arrêté dernièrement un repris de justice âgé de 63 ans, pris en flagrant délit de détention et de propagation de drogue destinée à la vente». La même source précise que «c'est une patrouille motorisée des éléments de la sûreté urbaine qui avait surpris le mis en cause en pleine rue». La tentative de fuite du mis en cause fut vaine car il a été aussitôt rattrapé et neutralisé. Procédant à sa fouille, les policiers ont trouvé en sa possession une «certaine quantité de drogue, une somme d'argent et un téléphone portable». Conduit au siège de la brigade, l'accusé a été soumis aux formalités judiciaires. Un mandat de perquisition de son domicile a permis à la police la découverte d'une autre quantité de drogue, des armes blanches et une autre somme d'argent provenant de la vente de sa marchandise. Le suspect a été déféré par devant le procureur de la République local. Rappelons que dans le cadre de ses activités la sûreté de la wilaya a également rendu publique son intervention contre un dealer de cocaïne. C'est suite à une opération menée par la BRI de la sûreté de la wilaya que cette opération a été possible. Les éléments de la BRI ont appréhendé un individu, âgé 29 ans, dealer de cocaïne au niveau de la ville de Ali Mendjeli. Suite à l'exploitation d'informations vérifiées et recoupées, faisant état d'un individu commercialisait de la cocaïne dans le quartier où il réside, les enquêteurs ont réussi, après des investigations, à identifier le mis en cause. Suite à une autorisation de perquisition du domicile du suspect, qui a été délivrée par le parquet, l'opération «a permis aux enquêteurs de saisir une quantité de drogue dure (cocaïne) et plus de 400 000 dinars, qui proviendraient vraisemblablement de la commercialisation de cette substance prohibée», a précisé la cellule de communication de la sûreté de la wilaya.

Après l'établissement d'un dossier pénal, le suspect a été présenté devant le parquet local dans une affaire de «détention et commercialisation de drogues dures», précise la même source.