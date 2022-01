Le dernier bilan mensuel de l'année 2021, de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou, rendu public par la cellule de communication, fait état de 32 affaires inhérentes au volet relatif aux infractions à la législation des stupéfiants et substances psychotropes. On dénombre, dans ce registre, 46 personnes impliquées dont 36 ont été présentées au parquet. Dix-sept ont été placées en détention préventive, 11 ont été citées à comparaître, 2 placées sous contrôle judiciaire, 6 placées en liberté provisoire, et 11 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. Par ailleurs, le même bilan de décembre 2021 révèle qu'au chapitre des affaires relatives aux crimes et délits contre les personnes, (coups et blessures volontaires, menaces et injures, etc....), les services de la police judiciaire ont traité 45 affaires, mettant en cause 58 personnes, 8 ont été présentées au parquet dont 2 ont été mises en détention préventive, 6 ont été citées à comparaître et 38 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. S'agissant des affaires relatives aux crimes et délits contre les biens, (atteintes aux biens, vols simples et dégradation), les mêmes services ont eu à traiter 27 affaires, mettant en cause 32 personnes dont 14 ont été présentées au parquet. Parmi ces dernières, 9 ont été mises en détention préventive, 5 ont été citées à comparaître, et 16 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. En outre, concernant les affaires relatives aux crimes et délits contre la chose publique (ivresse publique et manifeste, conduite en état d'ivresse, outrage à corps constitué), 31 affaires ont été traitées, impliquant 59 personnes, 22 ont été présentées au parquet, dont 2 placées en détention préventive, 6 ont été citées à comparaître, 14 placées sous contrôle judiciaire et 33 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet.

Au volet relatif aux infractions économiques et financières, la même source a indiqué que les mêmes services ont eu à traiter 5 affaires, impliquant 7 personnes et 5 dossiers judiciaires ont été instruits et transmis au parquet. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, 118 opérations coup de poing ont été initiées durant la période considérée, ciblant 321 endroits (quartiers sensibles, lieux publics, estaminets, marchés, gare routière, chantiers de construction). Au total, 2 689 personnes ont été contrôlées, 27 ont été présentées au parquet pour divers délits: 6 pour port d'armes prohibées et 13 pour détention de stupéfiants et psychotropes, une faisant l'objet de recherches et 7 pour d'autres délits. Ces opérations se sont soldées par la mise en détention préventive de 8 personnes, ajoute-t-on. Enfin et dans le cadre de la gestion et suivi des commerces réglementés, le service de wilaya de police générale a procédé au contrôle de 4 353 commerces et il a été enregistré 23 infractions globales et 8 contraventions liées au non-respect des mesures préventives contre la lutte de Covid-19.

En outre, il y a eu 7 propositions de fermeture administrative, 8 mises en demeure et 12 décisions de fermeture administrative émanant des services de la wilaya.