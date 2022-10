Des électeurs et des électrices, au nombre de 46 779, sont appelés, aujourd'hui, à se rendre aux urnes afin d'élire leurs représentants dans les Assemblées locales pour les quatre prochaines années qui restent du mandat électoral engagé le 27 novembre 2021. Il s'agit d'électeurs et d'électrices inscrits sur les listes électorales des communes d'Akbou, M'cisna, Feraoun et Toudja. Quatre APC où le dernier scrutin des locales n'a pu se tenir, faute de listes concurrentes. Trois partis politiques sont en lice pour ces élections partielles, avec quatre listes, soit moins que les candidats indépendants, qui ont présenté huit listes. Une tendance inédite qui dénote, selon les observateurs, la volonté de la société civile de jouer un rôle plus actif au sein des institutions. Durant 21 jours, les candidats partisans et indépendants retenus pour cette course se sont livrés bataille dans l'optique d'amener les habitants à voter, dans une campagne électorale où la proximité a primé, si l'on excepte les sorties des trois grosses cylindrées politiques présentes à cette élection partielle. Concernant le thème le plus développé afin de convaincre les électeurs, les candidats ont axé leurs discours sur la gestion participative, un sujet ayant occupé une place prépondérante dans les discours des candidats en lice.

À Akbou, 26 180 inscrits vont devoir départager les quatre listes concurrentes. La liste du Front de Libération nationale (FLN), soutenue par son secrétaire général qui a fait le déplacement, le dernier jour de la campagne officielle, fera face à celle du Rassemblement national démocratique (RND), menée par le P/APC sortant, Mouloud Salhi, et à deux autres postulants indépendants «Assirem Akbou» et «La voix des hommes libres Soummam»». L'enjeu est de faire main basse sur les 23 sièges que compte cette Assemblée. Ces votants et ces votantes devraient se rendre au niveau des 14 centres que compte cette circonscription pour glisser les bulletins de vote dans les urnes des 67 bureaux réservés à cet effet. Dans la localité de Toudja, 5 432 inscrits sur le fichier électoral accompliront leur devoir de citoyens dans neuf centres et 22 bureaux de vote. Ils auront à choisir entre la liste partisane du FLN et une liste indépendante, la «Jeunesse pour le développement et le changement». Au niveau de la municipalité de Feraoun, dont l'Asemblée compte 15 sièges, aucun parti politique n'a réussi à confectionner des listes de candidats. Les 104 32 inscrits vont devoir choisir entre deux listes indépendantes «Union» et «Assirem»,dans les 10 centres et les 37 bureaux préparés pour l'occasion. Dans la commune de M'cisna, 4 735 électeurs sont inscrits sur le fichier électoral de la commune. Aujourd'hui, ils sont appelés à faire leur choix entre la liste du Font des forces socialistes et trois listes d'indépendants «Yulli Was», «Assirem» et «Jeunesse pour le changement» avec pour enjeu les 13 sièges. La choix se fera au niveau des sept centres et des 18 bureaux de vote.