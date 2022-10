Le tronçon séparant la localité de Takerietz et El Kseur, soit la plus importante de la pénétrante autoroutière de Béjaïa, sera livré d'ici la fin de l'année. C'est l'annonce faite par la wali de Béjaïa en marge d'une réunion de coordination qu'il a présidée en présence des directeurs généraux des autoroutes algériennes, les représentants des deux sociétés Sapta et Crcc, ainsi que d'un représentant du ministère des Travaux publics. Une bonne nouvelle pour les usagers. Le calvaire enduré depuis plus de deux ans ne sera plus de mise d'ici le mois de décembre. Le tronçon Takerietz- El Kseur, où se fera la jonction avec la R.N. 12, sera livré en attendant la réalisation du tronçon restant jusqu'au port de Béjaïa, soit environ une vingtaine de kilomètres. Les responsables des deux sociétés se sont engagés à livrer cette partie avant la fin de l'année en cours, d'autant plus que toutes les entraves et les blocages ont été levés. C'est la énième réunion tenue autour de ce projet et à chaque fois le chef de l'exécutif de la wilaya de Béjaïa interpelle les entreprises réalisatrices du projet de la pénétrante autoroutière. Plus précisément, il a été question à chaque fois, du tronçon reliant El Kseur à Takerietz, soit la partie qui n'a pas cessé de faire couler beaucoup d'encre durant ces derniers mois avec tout ce qu'elle impose comme difficultés sur la fluidité de la circulation.

Devant les responsables de divers secteurs, dont ceux de l'Algérienne des autoroutes, la société algérienne Sapta et le groupe chinois Crcc, en plus de tous les cadres impliqués dans ce projet, le wali s'est montré préoccupé par le retard qu'accuse ce projet, en dépit de la levée de tous les obstacles.

Après avoir écouté la présentation détaillée du projet, le wali avait, il y a moins d'un mois, lancé un dernier avertissement aux responsables des deux sociétés, insistant sur la nécessité d'accélérer l'achèvement de la partie concernée.

Le chef de l'exécutif a averti les responsables impliqués dans ce projet qu' «il n'acceptera aucune justification de retard de réception du projet, d'autant plus que tous les besoins en matériaux ont été satisfaits».

Dans une déclaration faite à la radio locale, le chef de l'exécutif a même avancé une probable visite du ministre des Travaux publics, de l'Hydraulique et des Infrastructures de base dans les prochains mois.

Il viendra sans doute pour inaugurer ce nouveau tronçon d'une importance capitale pour le développement de la région. Mais dans tous les cas de figure, la pénétrante autoroutière reliant le port de Béjaïa à l'autoroute Est-Ouest à partir d'Ahnif, dans la wilaya de Bouira, ne sera pas livrée de sitôt dans sa totalité.

Actuellement, 62 km de son itinéraire total sont achevés et fonctionnels, notamment les sections Ahnif-Akbou (42 km), Akbou-Takerietz (10 km) et Timezrit-Amizour (10 km). Or, il reste encore le trajet de Takerietz à Timezrit (20 km) puis Amizour, en attendant le démarrage de la dernière tranche qui s'étend de Oued Ghir au port de Béjaïa et dont la variante a été présentée et retenue lors d'une rencontre qui s'est tenue au début du mois d'août.

L'étude de la variante de la dernière section, retenue afin de finaliser le projet, a été présentée par la société chinoise, dans laquelle tous les problèmes et les obstacles qui pourraient entraver le projet ont été soulevés.