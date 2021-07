Juillet 2021, Zeghmati part se reposer, Abderrachid Tebbi, le 1er président de la Cour suprême, lui succède, avec tout le poids des multiples et épineuses responsabilités, dont les tentaculaires cours de Sétif, Bouira, la dure et «boîte à problèmes», nous citons sans sourciller, l'APN, le tribunal militaire, et nous en passons!

C'est pourquoi à notre humble avis, cette nouvelle responsabilité ne peut pas être plus lourde, et ce, d'autant que, selon les spécialistes et avertis du quotidien, la justice n'est pas si indépendante qu'on puisse le croire! «Loin s'en faut, nous sommes sur le point de départ du processus de l'octroi de l'indépendance de la justice, un concept facile à prononcer, à dire, à hurler, qu'à mettre en oeuvre! Attention, messieurs-dames,l'indépendance n'est pas un slogan de rue, jeté en pâture à de jeunes manifestants désireux de voir le régime en place, plier bagage et partir le plus loin possible!

C'est une culture à mettre en oeuvre, petit à petit, patiemment, en faisant attention à ne pas écorcher le justiciable!