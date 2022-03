Si les travaux sont totalement achevés au grand bonheur des usagers du transport aérien qui s'offriront le luxe de voyager dans des conditions optimales, il en est pratiquement de même pour les essais techniques qui tirent à leur fin. Au total,11 essais qui ont été menés sans problème en attendant le reste. Ces derniers seront, selon la direction des transports de la wilaya d'Oran, parachevés en fin du mois en cours. La nouvelle aérogare étant équipée des moyens de haute facture, les tests expérimentaux ont été confiés à des experts espagnols. Il s'agit essentiellement des escalators, des caméras de télésurveillance et autres installations de haute technologie, qui ont fait l'objet de ces essais axés essentiellement sur leurs fiabilité et normes devant répondre aux standards internationaux, dignes des grands aéroports des grandes capitales. Tel que cela a été prévu par le maître d'oeuvre, le ministère des Transports, cette nouvelle infrastructure aéroportuaire devra être livrée le mois en cours. Les responsables de ce département ont indiqué que «cette nouvelle infrastructure aéroportuaire sera opérationnelle dès le parachèvement des essais techniques», expliquant que «les travaux sont à leurs dernières retouches». De plus, ajoute t-on, «tous les équipements sont au niveau du port d'Oran».

La même source indique que «le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane s'est impliqué en personne dans ce projet en assistant le ministère des Transports dans ce projet d'envergure». Il y a quelques mois, le Premier ministre avait donné instructions pour transfert de ces installations du port à l'aéroport d'Oran dans un délai ne dépassant pas une semaine. Mettant l'accent sur «l'exploitation optimale de ladite infrastructure aéroportuaire», il a appelé pour «l'amélioration de la qualité des services et la baisse des prix». Ainsi, cette nouvelle infrastructure sera prête pour accueillir les invités d'Oran à l'occasion de la 19e édition des Jeux méditerranéens, qui se tiendra du 25 juin au 5 juillet 2022. La capacité de traitement de la nouvelle aérogare de l'aéroport international d'Oran est estimée à 3,5 millions de passagers par an, extensible à 6 millions. Divers équipements de cette aérogare ont été réceptionnés, tels que les escalators, le tapis roulant pour bagages et les caméras de surveillance. Le projet comprend également la réalisation de la zone de fret aux normes internationales en vigueur sur une superficie de 4000 m2. Alimentée en énergie solaire avec plus de 4000 plaques photovoltaïques, la nouvelle aérogare dispose d'un parking automobile à trois étages d'une capacité de 1200 véhicules et d'un parking extérieur d'une même capacité. Les travaux de réalisation d'une double voie sur 2 km menant vers la nouvelle aérogare ont été achevés, de même que ceux de l'éclairage public et des espaces verts, pris en charge par l'Entreprise de gestion des aéroports de l'Ouest.