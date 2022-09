Il s'agit d'une nouvelle technique de haute précision qui vient renforcer les efforts de lutte contre le cancer. En effet, désormais, le traitement par radiothérapie stéréotaxique est possible au centre de lutte contre le cancer à l'hôpital d'Annaba. Le Clcc du Centre hospitalo-universitaire (Clcc) de la wilaya d'Annaba est le premier à avoir été doté de cette nouvelle technique, à savoir la radiothérapie stéréotaxique. L'usage de radiothérapie stéréotaxique consiste à irradier les petites tumeurs lors d'interventions neurochirurgicales. Son utilisation permet de repérer et traiter avec précision les tumeurs cérébrales inférieures à 3 cm tout en préservant les organes sains adjacents. Cette nouvelle technique vise à diminuer aussi le nombre de séances. Pour un cancer du poumon, auquel il fallait, avant une trentaine de séances, avec cette nouvelle technique, seules trois à cinq séances, d'une durée allant entre 15 et 20 minutes suffisent et permettant également de changer le pronostic vital pour des malades métastatiques. Depuis son lancement, la semaine en cours, la radiothérapie stéréotaxique a été réalisée sur deux jeunes patients, de la wilaya d'Annaba et d'El Tarf. Il s'agit d'un premier cas de métastase cérébrale et l'autre osseuse. Deux interventions réalisées avec succès en présence de spécialistes de l'hôpital d'Ottawa au Canada. Il est à noter qu'avant de commencer l'application sur le terrain de cette technologie, un certain nombre d'intervenants dans ce domaine (médecins, physiciens, techniciens et manipulateurs) ont bénéficié de stages de formation spécialisée, accompagnés par des équipes médicales de l'Hôpital général d'Ottawa. La radiothérapie stéréotaxique est considérée comme une percée dans le domaine de la médecine, car il s'agit d'une technologie moderne et avancée de haute précision qui fournit une dose précise qui atteint la cible visée. En matière d'équipements, le Clcc du CHU d'Annaba vient d'être doté de trois accélérateurs, dont vient d'être doté le Clcc du CHU d'Annaba, ce qui va permettre le traitement d'un grand nombre de patients, il s'agit d'une moyenne de 150 malades / jour. En outre, il est important de noter que, plusieurs wilayas de l'Est du pays, convergent sur le CHU d'Annaba, et avec la dotation du Clcc d'Annaba de cette technologie moderne et avancée, la pression sera pesante au sein de conditions d'exercice déjà difficiles pour les professionnels de la santé dans la wilaya d'Annaba.