La saison des grands froids n'est pas encore arrivée, que la faucheuse silencieuse frappe de plein fouet, c'est la mort au gaz ou encore des suites du monoxyde du carbone. En effet, deux jeunes viennent de trouver la mort, après avoir inhalé le très dangereux monoxyde de carbone dans leur domicile familial, situé dans la localité de Belgaïd, dans la commune de Bir El Djir, localité située dans la partie est de la ville d'Oran. La mort au monoxyde de carbone ne se signale ni par des symptômes ni par des signes avant-coureurs annonçant son arrivée. Il n'est donc pas facile de faire son diagnostic. La moindre négligence est très souvent fatale. Sinon, comment interpréter ces bilans qui continuent à prendre de l'ampleur?

Au début de l'année en cours, cinq membres d'une même famille sont morts d'une asphyxie au monoxyde de carbone, à Aïn El Beïda, dans la commune d'Es Senia, à l'ouest d'Oran. Évacuées à la morgue du Centre hospitalo-universitaire d'Oran, les victimes, une maman âgée de 42 ans et ses quatre filles âgées entre 3 et 15 ans, ont été découvertes inanimées à leur domicile familial. La cause de leur mort serait due, d'après les premières constations, à une fuite de monoxyde de carbone du chauffe-bain de l'appartement qui se situe au deuxième étage d'un immeuble de la cité des 200 Logements sociaux à Aïn El Beïda, dans la commune d'Es Senia. Depuis le mois de janvier à ces jours, plusieurs décès à travers le pays des suites de l'inhalation du monoxyde de carbone, ont été décomptés.

Le rapport de 2019 fait état d'une baisse du nombre des décès enregistrés (-19 décès), tandis que 57 décès avaient été enregistrés en janvier 2019. Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a rappelé les principales directives de la campagne de prévention et de précautions afin de réduire les risques liés aux intoxications au monoxyde de carbone qui continuent de faire des victimes, appelant à la «nécessité de respecter les principales directives de la campagne de prévention et de précautions à prendre pour réduire ce phénomène, ainsi que les mesures préventives générales et la sensibilisation du grand public sur les risques liés au monoxyde de carbone».