L'activité commerciale dans la région est du pays est de plus en plus la cible des brigades mobiles de contrôle de la direction du commerce régionale. Une action inscrite dans le cadre de la lutte contre les pratiques illicites de certains commerçants. Des agissements ayant causé, souvent, la mort de consommateurs. Le mois sacré du Ramadhan et la saison estivale sont les périodes propices à la vente de produits alimentaires avariés, notamment les viandes rouges et blanches, le lait et ses dérivés. Outre la vente de produits impropre à la consommation, les conditions de conservation et d'exposition des produits est l'autre méfait que la direction régionale du commerce (DRC) est appelée à combattre. Pour ce faire, les opérations de contrôle ont été intensifiées grâce à la mobilisation du maximum de brigades de contrôle. Depuis le début du mois sacré du Ramadhan, les services de contrôle de la DCP d'Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras, ont mené plusieurs opérations de contrôle, des prélèvements, des saisies et des destructions de produits alimentaires avariés. À titre d'exemple, dans la daïra de Berrahal, les services de la DCP, accompagnés de la Gendarmerie nationale, en coordination avec les services vétérinaires et du service d'hygiène, ont saisi 220 kg de viande ovine, 845 kg de viande bovine et 22 kg d'abats, impropres à la consommation. Les saisies ont été détruites, alors que les commerçants contrevenants ont fait l'objet de poursuites judiciaires. De même pour la wilaya de Guelma où les descentes des brigades de la DCP ont donné lieu à la saisie et à la destruction d'importantes quantités de viandes avariées. Toutes les mesures légales ont été prises contre ces commerçants indélicats, avec la constitution de dossiers de poursuites judiciaires à leur encontre. À Souk Ahras, les opérations de contrôle se sont soldées par la saisie de 8,50 kg de viande hachée, 8 kg de viande rouge inconsommable et 51,50 kg de viande rouge issue de l'abattage clandestin. Idem à El Tarf, où d'importantes quantités de produits de consommation avariés ont été saisies. Ainsi, engagées sur tous les fronts, les brigades mixtes de contrôle restent mobilisées quotidiennement, aussi bien à Annaba, Guelma, El Tarf qu'à Souk Ahras, pour lutter contre les agissements de commerçants indélicats. C'est pourquoi la direction régionale du commerce (DRC) demande aux consommateurs d'être vigilants dans leur consommation, notamment de la viande hachée, rouge ou blanche. Elle informe, dans ce sens, que ce produit sensible et périssable doit être servi à la demande du consommateur sur place et sous son regard, uniquement à partir de viande bovine, ovine et caprine, fraîche et saine. En attendant que ce conseil puisse être suivi, la DRC continue de resserrer l'étau autour des commerçants, qui ne manquent pas d'imagination pour faire écouler leurs produits, impropres.