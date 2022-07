La ville de Constantine a abrité, hier, la deuxième édition du Congrès international portant sur la méthode Montessori, consacrée exclusivement à l'apprentissage des enfants. Il s'agit, selon les spécialistes ayant pris part à cette rencontre organisée à la bibliothèque publique, de la pédagogie «Montessori» qui est une méthode d'éducation créée, en 1907, par Maria Montessori. Sa pédagogie repose sur l'éducation sensorielle et kinesthésique de l'enfant. Elle est basée sur l'observation et les lois du développement naturel de l'enfant aux plans psychologique et psychique. Il ne s'agit pas simplement de créer une collection d'outils, mais plutôt de guider l'enfant dans l'utilisation des outils adaptés à son évolution. Les participants venus de Syrie, Egypte, Libye, Liban et, bien évidemment, d'Algérie, expliqueront cette méthode, chacun suivant son expérience et son milieu. Lors de cette rencontre, initiée par Madame Chahra, en coordination avec la direction de l'éducation, nous avons rencontré, en marge des interventions dont certaines étaient faites par vidéoconférence. Animant un atelier pour enfants, Nadjiba Farade nous a expliqué que cette méthode est utilisée dans le monde entier, tout en soulignant que «l'enfant est le premier acteur de son développement». Cette pédagogie est inscrite pour favoriser l'autonomie de l'enfant, l'aider au développement, respecter les périodes sensibles, créer une ambiance sereine et l'autocorrection. Pour cette spécialiste, le dessin et les travaux manuels sont des facteurs, justement, qui répondent à cette méthode. Usant de matières spécifiques, elle apprenait aux enfants comment exprimer leur sensibilité et réaliser un tableau. A noter que l'assistance présente dans la salle de conférences était importante, ayant regroupé même des parents dont les enfants souffrent de l'autisme, mais aussi les handicapés moteurs et physiques.