Alors que le prix de la pomme de terre maintient son envolée, dépassant les seuils de l'entendement, une lueur d'espoir se profile, enfin, à l'horizon, au grand bonheur des milliers de familles dans l' impossibilité de se passer de ce tubercule. Connue pour sa qualité et sa valeur nutritionnelle, la pomme de terre arrive, en grandes quantités, sur le marché. C'est ce qu'a annoncé la direction des services agricoles de la wilaya de Mascara indiquant que «la production, en hors saison, d'une quantité de 1,5 million de tonnes de pomme de terre». «La récolte est lancée cette semaine, notamment au niveau des grandes fermes de Ghriss et de Matemor. Elle s'étalera jusqu'au mois de janvier», a-t-on ajouté, soulignant que «plusieurs communes sont en plein labeur». «Nous misons sur une production moyenne de 2000 quintaux dans chaque commune», a-t-on affirmé. Selon les premiers indices, la production sera suffisante. «L'on s'attend à un rendement de 240 quintaux à l'hectare», a affirmé la même source. Les professionnels du secteur estiment que cette moyenne est acceptable pour la pomme de terre hors saison dont le rendement est moins important que celui de la pomme de terre de saison.

Le directeur local des services agricoles a fait savoir que «la récolte quotidienne devrait être orientée vers les marchés de gros de Mascara dont une partie vers les marchés de gros dAlger, mais aussi ceux de Chelghoum Laïd dans la wilaya de Mila. Localement, l'on mise gros sur cette production pour réduire les prix, en plus de la mise, sur le marché, de plusieurs quantités stockées. «Dans l'objectif d'inonder le marché et faire baisser les prix de la pomme de terre, la DSA de Mascara a lancé, en collaboration avec d'autres organismes, une opération de déstockage de 10000 qx de pomme de terre», a-t-on affirmé, soulignant que «cette politique vise le consommateur en l'orientant vers les marchés de gros à un prix de 50 DA/kg». Ainsi, une opération de déstockage de 12000 qx de ce produit agricole a été récemment menée au profit de la wilaya de Mascara et orienter une partie vers les wilayas de Nââma et de Tiaret. Alors que la récolte bat son plein, la campagne de semence est lancée en parallèle.

Le directeur local des services agricoles, Nasreddine Hassaïne, a, en ce sens, annoncé «la plantation de 6200 hectares de semences de pomme de terre hors saison». En attendant, le prix de ce tubercule est encore «flambant» et le consommateur est «pris» par l'ampleur de «ce charbon ardent» qui a vite fait de se généraliser sur l'ensemble des marchés algériens.

Au marché de référence de la rue des Aurès, ex- La Bastille en plein coeur d'Oran-ville, la pomme de terre est cédée au prix oscillant entre 120 et 140 DA/kg. C'est selon le calibre.