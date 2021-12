Pas de couvre-feu, ni des mesures restrictives! Après deux ans de «confinement», les Algériens ont rendez-vous avec le réveillon de fin d'année. Ils pourront profiter jusqu'au bout de la nuit de cette fête internationale. Agences de voyages et restaurateurs ont «flairé» la bonne affaire en «concotant» un programme riche et varié pour dire adieu à 2021! La star de cette année est incontestablement le sSud! Biskra, Ghardaïa, Béchar, Timimoun et Tamanrasset ont été pris d'assaut. Jeunes et moins jeunes s'y sont rendus seuls, en famille ou entre amis pour comme ils le disent si bien «décompresser» après une année des plus difficiles. «Le 31 décembre au Sahara était plutôt la destination privilégiée par les jeunes, mais cette année, il y a de plus en plus de couples ou de familles qui ont décidé de s'y rendre pour réveillonner», nous confie Nacéra, la directrice d'une agence de voyages qui s'est envolée, mardi dernier, pour Timimoun avec un groupe d'une quarantaine de personnes.Elle explique cette nouvelle «tendance» avec les prix des billets d'avion par les restrictions aux frontières, avec la difficulté d'obtenir des visas Schengen, mais aussi les prix des billets d'avion qui ont atteint des records! «Ce qui fait que les personnes qui avaient l'habitude d'aller à l'étranger, ont décidé de tenter l'aventure du Sahara», explique la même voyagiste. Chose que confirment ses confrères. «On a reçu beaucoup de demandes pour le Sud par rapport aux années précédentes», atteste-t-il en majorité. Il y a aussi le fait que les prix sont de plus en plus abordables. «La grande concurrence des agences qui se sont toutes retournées vers le tourisme local après la pandémie fait qu'elles proposent des formules de plus en plus alléchantes», soutient Fawzi, guide touristique spécialisé du Grand Sud. Il faut dire que les prix commencent à partir de 12 000DA par personne en demi-pension avec transport et dîner du réveillon inclus. Il s'agit là, évidemment,du transport par bus pour des villes proches telles que Biskra et Ghardaïa. Néanmoins, même pour des endroits, habituellemen, très chers en cette période de l'année, des agences proposent des formules abordables. C'est le cas pour Taghit à Béchar où les voyages pour 4 jours et trois nuits commencent à partir de 18 000DA, avec méchoui pour le réveillion et balade en 4x4. Des formules plus ou moins abordables sont également proposées pour le Hoggar ou le Tassili. Elles commencent à partir de 27 000 DA. «Les agences ont réduit le nombre de nuits pour leurs séjours et proposent le transport par bus même pour les contrées qui se trouvent au fin fond du désert», indique Fawzi qui souligne que c'est ce qui lui a permis de réduire considérablement les coûts et offrir des formules accessibles à presque toutes les bourses. Surtout que comme le précise notre guide, il y a des formules VIP avec le transport en avion et le séjour dans les hôtels récemment rénovés tels que le Tahat à Tamanrasset. «اa commence à partir de 50 000 dinars jusqu'à 100 000 dinars le séjour. Mais c'est du grand luxe», atteste-t-il. Des prix qui peuvent paraître excessifs, mais qui sont rien par rapport à ceux affichés par certains restaurants de la capitale. Des «restos» moyenne gamme, à la limite fast-foods qui proposent dès dîners dansants pour le 31 décembre avec des formules qui vont de 6000 à 25 000 DA par personne! Des prix qui frôlent l'indécence pour ce type de prestations. Toutefois, ils ont quand même attiré une clientèle décidée à féter cette nouvelle année. Comme, d'ailleurs, ceux qui ont opté pour la montagne pour cette fête de fin d'année. Les hôtels de Tikjda (Bouira) et de Chréa (Blida) affichent complet depuis un bon moment déjà. Certains se sont alors rabattus sur les maisons d'hôtes, en vogue actuellement, dans certaines régions de Kabylie ou dans les Hauts-Plateaux. D'autres ont par contre choisi de rester à la maison pour passer de bons moments au chaud en famille autour d'un bon dîner. Tous doivent respecter les gestes barrières pour souhaiter que 2022 soit celle de la fin du cauchemar du «Corona». Que la vie reprenne de plus belle...