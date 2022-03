Avant le dénouement de cette triste et grave affaire, qui a vu des présents pleurer, comme jamais, il ne leur est pas arrivé de le faire au cours d'une audience pénale. Le juge qui prend acte des demandes de la procureure laquelle allait férocement requérir, en se mettant à la place de toutes les victimes de leurs progénitures, et marmonnant à la fin de son long réquisitoire, une peine d'emprisonnement ferme de... cinq ans. C'est dire si le délit de coups sur ascendant est chèrement payé. Il n'y a qu'à jeter un oeil sur la loi, pour avoir froid dans le dos, les yeux et le cervelet. Les « coups sur ascendants» fait prévu et puni par l'article 267 du Code pénal, clairement et qui dispose que: (Ordonnance N°75-47 du 17 Juin1975) dans ses alinéas 1 et 2 que: «Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à ses père ou mère légitimes, ou autres ascendants légitimes, est puni ainsi qu'il suit: 1°) de l'emprisonnement à temps de cinq à dix ans si les blessures ou les coups n'ont occasionné aucune maladie ou incapacité totale de travail de l'espèce mentionnée à l'article 264; 2°) du maximum de l'emprisonnement de cinq à dix ans s'il y a eu une incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours.» 3°) de la réclusion à temps de dix à vingt ans, si les blessures ou les coups ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité perte d'un oeil ou autres infirmités permanentes. 4°) de la réclusion perpétuelle si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention, de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée. Lorsqu'il y a préméditation ou guet-apens, la peine est: -- le maximum de ll'emprisonnement de cinq à dix ans, dans le cas prévu au paragraphe 1° ci-dessus; --la réclusion à temps de dix à vingt ans, ss'il est résulté des blessures faites ou des coups portés, une incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours; -- la réclusion perpétuelle, dans les cas prévus au paragraphe 3° du présent article.».Ce fait dd'horreur, à savoir lever la main sur les ascendants, ne peut que «pondre un tel article», féroce, certes, mais très juste, afin que l'on ne dira jamais, qu'on ne savait pas! Cependant, il y a ces sacrées circonstances atténuantes, qui peuvent changer la donne!