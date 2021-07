C'est devenu presque cyclique: chaque été qui arrive ramène avec lui des tornades dévastatrices dans l'essai de la construction d'une justice forte, débarrassée de tous les microbes qui l'habitent, grattée de toutes parts, par des griffes acérées données par des partisans d'une fausse justice!

Il faut tout de suite signaler à toutes fins utiles, que la majorité des magistrats, a choisi pour épouses, pour la vie, des avocats et vice versa!

Et comme dans tous les couples, il y a de temps en temps des «chouias» de scènes de ménage, hautes en couleur, sans pour autant atteindre la rupture. Ce qu'il s'est passé mercredi dernier, sur l'immense parking désert vers minuit, au tribunal de Dar El Beida (cour d'Alger) est à mettre sur le compte de la colère.

Une incontrôlable colère de près d'une centaine de conseils ameutés par un membre du Conseil de l'ordre, frileux à tous ceux qui jettent l'émoi dans la corporation.

Cette fois, c'est le procureur en titre du tribunal de Dar El Beida, chauffé à blanc et remonté plus qu'une horloge du XVIIIème siècle, par l'adjoint, qui a ordonné aux policiers de transporter à la fourrière, la voiture d'un avocat, laissée en toute bonne foi à l'intérieur du parking, le temps qu'il finisse ses courses à Bab Ezouar (Alger).

Cette action fut très mal accueillie par les «robes noires».

Ce fut tout de suite l'embrouille, les éclats de voix, les menaces, les coups de fil, les cris de désespoir, les plaintes de part et d'autre, les vaines interventions des chefs de cour, les nombreux et longs pourparlers qui ont fait «pschitt...», avant même leur début.

Il a fallu toute l'expérience et la sagesse du bâtonnier Abdelmadjid Silini, brillamment secondé par son éternel bras droit, Me Med-Hassan Baghdadi et la patience des chefs de la cour d'Alger, pour déminer ce piège mis en place par des magistrats «têtus», vous savez, les magistrats appelés, par la faute du... menuisier, «magistrats debout»!