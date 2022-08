Après une année de contrôle judiciaire, Noureddine Bédoui ancien Premier ministre durant les marches du Hirak, en 2019, a été écroué mardi 23 août 2022, par la chambre d'accusation d'Alger, «patronne des juges d'instruction» pour des faits d'abus de pouvoir, et l'octroi d'indus avantages en faveur d'entrepreneurs, ou encore les passations de douteux marchés de gré à gré. Il avait été entendu en qualité d-ex-wali de Constantine, où d'innombrables plaintes avaient été déposées par des victimes dont certaines s'étaient résignées à abandonner même, les joutes judiciaires, car c'était carrément la politique du «pot de terre», contre celle du «pot de fer»! C'est en 2021, que les choses sérieuses commencèrent pour l'ancien wali de l'ex-Cirta. Il devait être entendu plusieurs fois par le juge d'instruction de Constantine, pour des faits relevés sous son autorité alors qu'il avait les choses en main, en qualité de wali de Constantine.

Le dosser fut alors transmis au pôle pénal du tribunal de Sidi M'hamed-Alger, qui clôturera les sensibles enquêtes, qui se termineront devant la chambre d'accusation de la capitale.

L'issue a permis à Noureddine Bédoui de rejoindre deux anciens Premiers ministres de l'ère d'Abdelaziz Bouteflika, en l'occurrence Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal! Malgré la baisse de tension autour des comparutions de grosses légumes, il reste, cependant, quelques dizaines d'éléments qui suivent assidûment les procès contre la corruption, histoire de «se «convaincre que notre justice joue enfin le jeu, en entendant tous les citoyens et responsables suspects, quel que soit le statut!

Naturellement, les auteurs du «ils doivent tous partir», continuent à rire au nez de ceux qui disent (ou écrivent) que les «bandits» sont enfermés! Il y en a même qui auraient vu Ahmed Ouyahia, libre, oui, nous écrivons bien «libre» à... Oran!

Que faut -il donc faire, pour faire taire tous ces énergumènes, qui ont visiblement de la suite dans les idées noires, et des informateurs libres de tout engagement familial ou même social? Faisons avec, et sourions!