Maintenant que la chambre d'accusation d'Alger ait pu trouver deux minutes pour liquider une nouvelle affaire de corruption, il est certain que l'année judiciaire 2022/2023, a bel et bien commencé, et très tôt! Car, les magistrats qui ont pris leurs congés, ne sont pas tous encore rentrés, et les montures ne sont pas encore prêtes à être enfourchées, pour de nouvelles accusations et inculpations contre d'éventuels suspects de corruption. La justice a indéfiniment le bras long, et même très long, puisque en prenant pour un petit exemple, l'affaire de la cocaïne a eu lieu en 2018, en est encore au point mort. Oui, l'affaire en est à tous ses débuts, car la lourde, lente, inexplicable et fastidieuse commission rogatoire n'est pas du tout achevée. Rendez-vous compte que la procédure doit passer par tous les pays où le bateau immobilisé à Oran, a accosté, y a passé un séjour, le plus court, fut-il, pour revenir chez le juge en charge du dossier, au tribunal de Sidi-M'hamed-Alger, à la rue «Abane Ramdane». D'ici là, bien d'autres affaires passeront... Mais, ne vous en faites pas! L'affaire aura lieu, sans pouvoir déterminer la date exactement. Car, encore une fois, nous ne cesserons jamais de le répéter: Dame justice a le bras long, très long, meme et gare à celui ou à celle, qui n'y répond pas! Le glaive restera brandi aussi longtemps que justice ne sera pas rendue! C'est comme cela que le monde fonctionne. Il n'y a point d'autres issues! Oh, bien sûr, nous parlons des pays normalement constitués, les pays où la valeur des hommes et des femmes, est reconnue!