C'est sous la direction du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-up, Yacine El Mahdi Oualid, que se sont tenus dimanche les travaux de la première conférence sur les enjeux de la cybersécurité en Algérie. Dans son allocution d'ouverture des travaux de cette conférence qui s'est tenue sous le leitmotiv «Construire et renforcer notre stratégie de cybersécurité», le ministre El Mahdi a indiqué que seules «03% des start-up s'intéressent à la cybersécurité» qui est marquée par pas moins de six tendances principales dans le contexte d'un monde dominé par la «data» ou les données à formater. Le terme «data» est un anglicisme utilisé dans le secteur peuvent. Cette première édition organisée par «Intelligent Network-Inet», s'est déroulée en présence, notamment de El Mehdi Gaouar et Loba Christophe, tous deux experts en cybersécurité. Elle a débuté avec un panel qui a débattu des enjeux cruciaux auxquels est confrontée l'Algérie dans ce domaine ainsi que la démarche à suivre pour se prémunir contre toutes cybermenaces potentielles.

Les organisateurs expliquent que cet événement s'inscrit dans la démarche citoyenne de sensibilisation adoptée par la société «Intelligent Network - Inet». Aussi, cette dernière, entend-elle, familiariser les acteurs économiques algériens à cette problématique devenue prioritaire compte tenu du risque élevé qu'elle représente pour l'économie nationale et pour la société, à l'ère du «tout-numérique». Il est à signaler que la présidente de la société «Inet», Mme Fella Gaouar, a annoncé lors de cette rencontre, l'ouverture à Alger d'un Centre de formation dédié à la cybersécurité, certifié par des organismes internationaux. Elle se propose sur un enjeu majeur en trois niveaux: la formation, la sensibilisation et l'éducation. Il y a lieu de noter, estiment les experts, que «nos entreprises sont soumises à des risques de cyberattaques élevés liés à l'utilisation du «cloud, à l'interconnectivité des systèmes, à la digitalisation des activités et enfin à l'utilisation des moyens personnels dans la sphère professionnelle. À ce propos, il faut savoir que 24% des fuites de données sont dues à la «négligence et le manque d'entretien» a-t-on noté. Pour y faire face, «Inet» s'engage à partager son expertise en «tirant la sonnette» d'alarme sur les menaces critiques auxquelles sont exposées quotidiennement les institutions et entreprises algériennes.

Devant ces menaces et les attaques réelles relevées au quotidien, avec des conséquences majeures sur les organisations nationales et l'Algérie, il faut, a déclaré la présidente de Inet, Mme Fella Gaouar, «faire de la cybersécurité une véritable «ligne de défense pour une Algérie numérisée et sécurisée afin de préserver notre souveraineté nationale». Pour ce faire, les experts ont développé l'élaboration de stratégies de défense en cybersécurité et présenté un éventail de solutions et outils permettant aux institutions, organisation et entreprises, de renforcer la sécurité de leurs infrastructures et par là, leurs données également.