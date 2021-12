La direction locale de l'environnement vient de lancer une vaste campagne de décontamination de la forêt de l'Usto Mohamed Boudiaf, située dans la partie Est de la ville. Et pour cause, cette dernière est ravagée par la chenille processionnaire, l'ayant envahie depuis plusieurs années, au point que celle-ci perd, de plus en plus, de son espace estimé à 18 hectares. Ce qui a motivé la direction de l'environnement à agir de la sorte tout en accélérant l'opération, tel que rapporté dans son rapport élaboré en 2020. «La même direction devait lancer ledit programme, celui-ci a été stoppé par la crise sanitaire», a-t-on expliqué, ajoutant que «le même projet a été reconduit récemment par la direction de l'environnement, supervisant cette opération». À cette campagne s'associent la Conservation des forêts et la direction des services agricoles en plus des associations investies dans les questions environnementales. Les promoteurs de cette campagne ont mis en place un stratagème visant essentiellement la renaissance dudit espace forestier, juxtaposant le quartier de l'Usto Mohamed Boudiaf. «Il s'agit d'abord d'une opération de réhabilitation de cette surface boisée, a-t-on indiqué, expliquant qu'«elle se déroulera en plusieurs étapes». La directrice locale de l'environnement, Samira Dahou a ajouté qu'«il va falloir d'abord décontaminer la forêt et stopper l'invasion des chenilles», ajoutant que «la lutte contre la chenille est basée sur le traitement d'une surface de sept hectares». La même source a fait savoir que «l'opération est mécanique». «Elle consiste à couper les branches des arbres partiellement touchées et l'arrachage des arbres déjà morts», a-t-elle expliqué, soulignant que «la lutte par produits chimiques est plus rapide». Cependant, précise la même source, «ce mode opératoire présente des risques sur la santé des étudiants». En attendant, plusieurs autres opérations de décontamination des lots restants sont prévues pour les semaines à venir, en plus de la plantation de nouveaux arbres. Ce reboisement, ajoute la directrice de l'environnement, sera «lancé une fois la forêt complètement traitée». Le choix des arbres à planter est actuellement étudié, en concertation avec le département de biologie de la même université et la Conservation des forêts, précise Samira Dahou, qui envisage également des lâchers d'oiseaux prédateurs de cette chenille pour enrayer ce problème.