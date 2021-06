Après cinq années d'absence, la mythique fête des cerises de Larbaâ Nath Irathen est de retour. Le coup d'envoi de la nouvelle édition de la fête des cerises de Larbaâ Nath Irathen sera donné aujourd'hui, jeudi

17 juin 2021. L'ouverture officielle aura lieu à 9 heures et sera marquée par plusieurs activités, dont un carnaval pour enfants animé par les adhérents de la Maison de jeunes de Larbaâ Nath Irathen et de l'Association culturelle des activités des jeunes de Nath Irathen. Cette nouvelle édition s'annonce riche et diversifiée. Elle comporte de nombreuses activités, dont des expositions-ventes de cerises mais aussi de nombreux autres fruits et produits du terroir, dont l'huile d'olive et le miel.

Les visiteurs pourront y découvrir et acheter des objets artisanaux produits localement. Les organisateurs annoncent la tenue de conférences notamment sur les activités agricoles. Le centre culturel Ahcène-Mezani, sis au coeur de la ville de Larbaâ Nath Irathen, ville située à 27 km au sud du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou, était fin prêt hier pour l'accueil des centaines de visiteurs qui commenceront à y affluer à partir de cette matinée. La fête des cerises durera trois journées, ont indiqué les organisateurs, à leur tête l'Assemblée populaire communale (APC) qui précisent qu'en plus des activités agricoles, culturelles et artisanales, il y aura des activités sportives.

La fête des cerises de cette année sera organisée sous de bons auspices car la production de cette fois-ci est satisfaisante comparativement aux années précédentes. Concernant le volet des animations pédagogiques, les organisateurs ont mis en place un programme de conférences sur plusieurs thèmes, dont celui inhérent à la réhabilitation du cerisier et des produits du terroir, ainsi que la labellisation des produits du terroir et la gestion des déchets, le tri sélectif et le compostage.

De nombreux universitaires spécialisés ont été invités à l'animation desdites conférences. Quant aux activités sportives qui se tiendront tout au long de la durée de cette fête des cerises, il y a de la boxe, du football, de l'athlétisme, de la pétanque, du cyclisme, du handball, du basketball et des exhibitions en arts martiaux.

Il y aura également un spectacle de chants avec la participation de nombreux chanteurs kabyles. Il faut rappeler que la fête des cerises de Larbaâ Nath Irathen fait partie des fêtes les plus importantes qu'abrite la wilaya de Tizi Ouzou depuis des décennies. Parmi les autres fêtes annuelles de la wilaya, on peut citer la fête du bijoux d'Ath Yanni, qui connaît une grande affluence des visiteurs chaque année, malgré les difficultés qui rongent le secteur de l'artisanat du bijou depuis une vingtaine d'années. Il y a aussi les fêtes du tapis d'Ath Hichem (Aïn El Hammam), de la poterie de Maâtkas, de la figue de barbarie de Sahel (Bouzeguène)...

Mais ces derniers temps, c'est indéniablement le festival Raconte-arts qui s'est imposé de manière spectaculaire comme étant l'événement culturel pluridisciplinaire le plus important dans la wilaya de Tizi Ouzou. Malheureusement, Raconte-arts ne sera pas organisé, pour la deuxième année consécutive, à cause de la situation sanitaire qui prévaut dans le monde. Les organisateurs ont exclu toute possibilité d'organiser ce festival, en l'absence des participants qui viennent de l'étranger, car l'une des spécificités et l'un des attraits du festival Raconte-arts, c'est la participation d'animateurs culturels étrangers et algériens vivant à l'étranger.