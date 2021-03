La fête s'appelle dans certaines régions Aderyas et dans d'autres tout simplement Amagar N'Tafsut. Sa célébration revient au goût du jour ces dernières années. Cette année, plusieurs localités ont organisé les rituels de la rencontre du printemps comme il était d'usage, dans les temps anciens.

Un grand plaisir pour les villageois qui ont renoué ainsi avec les pratiques des ancêtres. Célébrer l'arrivée du printemps, est une spécificité pour toute l'humanité, mais consacrer une journée avec des rituels, ce sont les Berbères qui sont à l'avant-garde.

La fête intervient entre le 1er mars et le 15 du même mois.

Aussi, dans le village Sidi Oumzezreg dans les Aït Aïdel à Sidi Aïch ou à Tarihant, village situé dans le littoral de la wilaya de Tizi Ouzou, les gens sont sortis ce week-end pour célébrer le printemps. Une belle matinée printanière dans toute sa splendeur et des rituels anciens dans toute leur authenticité. Des jeunes et des vieux ont convergé vers les places des villages pour se rassembler avant de débuter leur grand périple dans la nature. Il y avait surtout, beaucoup d'enfants et de femmes.

Le rituel, connu par les anciens qui en gardent encore des souvenirs d'enfance, est d'une beauté exceptionnelle. Les enfants, devaient aller courir dans les champs fleuris pour boire des gouttes de rosée qui s'accroche encore aux fleurs.

Aussi, depuis quelques années déjà, le village Tarihant situé sur le versant littoral de la wilaya de Tizi Ouzou célèbre cette fête ancestrale. Hommes, femmes, vieux et vieilles et surtout enfants, tous les villageois se rassemblent avant le lever du soleil au niveau de la Maison de jeunes Kamel Bouguendour. Tôt dans la matinée, avant le lever de soleil, tous les présents entament leur marche sous forme de caravane qui sillonnera les champs et les prés de la région pour découvrir la nature dans toute sa splendeur. Une fois à Azaghar, ce qui signifie les plaines, les marcheurs s'arrêtent pour admirer le spectacle des champs parés de toutes les couleurs de fleurs qui éclosent avec l'arrivée du printemps.

Les enfants sont ainsi invités à entrer en scène en courant dans les champs en cueillant des fleurs essentiellement les narcisses et à boire l'eau de rosée. Les anciens en boivent parce que, affirment-ils, elle est bonne pour la santé.

Des leçons sur les méthodes de greffe des arbres fruitiers sont, à cette occasion, données par les vieilles personnes qui transmettent ainsi ce savoir-faire qui consiste à transformer les fruits sauvages en fruits comestibles en greffant des plants.

Les personnes âgées sont toujours invitées à prendre la parole en premier comme le veut la tradition pour expliquer aux jeunes les vertus des plantes et leurs noms. Au déjeuner, les gens se rassemblent en cercles dans les champs pour manger ensemble dans de grands récipients.

Le partage est une vertu sacrée chez les anciens, racontent les vieux. Après le déjeuner, c'est le moment de rentrer après une belle matinée où le temps est aboli laissant toute leur liberté aux saisons pour rythmer le cycle annuel.

Les ancêtres célèbrent l'arrivée du printemps non seulement pour sa beauté, mais aussi parce que cette saison signifie le début des grands labeurs. Jadis, les champs de blé s'étendaient sur de vastes prairies.

La fusion des neiges avec le départ de l'hiver donnaient le coup d'envoi aux travaux dans les champs jusqu'au printemps.