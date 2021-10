C'est sous le slogan «Les femmes algériennes sont un partenaire essentiel du développement local durable», que la commémoration de la Journée internationale des femmes rurales, a été ouverte, mercredi, à la Maison de la culture Taous Amrouche de Béjaïa. Les autorités de la wilaya ont procédé, le matin, à l'ouverture de l'exposition des produits de la femme rurale, organisée à cette occasion.

Initié par la direction de la culture, en coordination avec la direction de l'action sociale, la direction du tourisme et de l'artisanat, la municipalité de Béjaïa, le Parc national de Gouraya et la Maison de la culture, en coopération avec l'Union nationale des femmes algériennes et d'autres associations (Assirem Gouraya, Afud, etc.), cet événement a réuni les femmes rurales.

Ce rendez-vous annuel se veut un moment fort, en direction de la femme rurale, avec la nécessité de soutenir son esprit d'entreprise et de la rendre autonome, économiquement, avec toutes ses actions à venir.

«Les femmes rurales représentent l'un des fondements importants dans le domaine du développement rural, notamment en ce qui concerne la protection des ressources naturelles, la protection du patrimoine culturel et matériel et l'incarnation de la sécurité alimentaire», avait souligné le chef de l'exécutif de la wilaya en visitant les différents stands d'exposition du savoir-faire des femmes rurales, venues, jeudi, fêter leur journée en ville avec, en sus, un contact direct avec les acteurs institutionnels (Cnas, Cnac, Angem, PNG, direction des forêts et de l'environnement...), qui sont, par ailleurs, impliqués dans des projets et programmes de promotion de la femme rurale. Belle, dans ses habits traditionnels, la femme rurale de Béjaïa a eu l'occasion d'étaler tout son savoir-faire.

Celles qui ont déjà mené à terme leurs projets ont occupé des stands mettant en valeur leurs produits. Des produits du terroir (piment, figues sèches, miel et dérivés, couscous et gâteaux, vêtements et textiles, savons et huiles essentielles, bijoux traditionnels et de fantaisie, produits artisanaux... ont orné le hall de la Maison de la culture, lui donnant les couleurs d'avant la crise sanitaire, lors des différents événements culturels.

Autant de produits divers qui illustrent le savoir-faire de la femme rurale et son dynamisme, toujours présents pour apporter un plus au développement économique de la région et du pays.

En dépit de ses faibles moyens, la femme rurale de Béjaïa a su innover en matière de création. Les différents dispositifs, mis en place par les pouvoirs publics, sont arrivés en appui pour renforcer et encourager le savoir-faire de cette frange de la société qui représente un véritable levier économique qui est, non seulement une source de richesse, mais, également, créateur d'emplois.