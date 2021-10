Devenues centre d'intérêt de l'Etat, les zones d'ombre que compte le pays sont de plus en plus ciblées pour bénéficier d'une prise en charge que l'on souhaite solide. C'est dans ce cadre que la DSP de Constantine, à sa tête son directeur Abdelhamid Bouchelouche, ont pris l'initiative de lancer une campagne de vaccination pas seulement contre la Covid-19, mais aussi pour d'autres maladies telles que le tétanos. L'équipe médicale et paramédicale, ainsi que les psychologues engagés dans cette campagne ont consulté, soigné et distribué des médicaments aux habitants de ces zones, une campagne qui va durer jusqu'au 14 octobre et sera renouvelée, chaque mois, durant la même période, jusqu'en janvier 2022. C'est le programme validé par le DSP qui était lundi dernier, sur le terrain, en même temps que l'équipe pour, a-t-il souligné, dans une déclaration depuis le lieudit Brahmia, dépendant administrativement de la commune d'El Khroub, wilaya de Constantine, atteindre toutes les zones comptabilisées soit 189. Il était 10 heures du matin quand cette équipe, munie de matériels médicaux de médicaments est arrivée sur les lieux avec, notamment un nombre important de journalistes, ainsi que la Protection civile, la Gendarmerie nationale et des représentants de la société civile. Des enfants jouaient entre les maisons de fortunes construites anarchiquement. Certains ont aussitôt rejoint leurs maisons pour prévenir que des inconnus auraient atterri sur leur territoire, d'autres regardaient curieusement de loin. Les portes ont été claquées à notre vue, ces habitants n'étant pas habitués à voir des inconnus. Mais, fort heureusement, l'équipe de psychologues a réussi à convaincre quelques rares citoyens de les écouter. Il s'agit de quelques femmes, dont les visages tristes étaient ridés, certainement pas par l'âge, mais la misère, le manque d'une bonne nourriture et la souffrance. Elles ont été consultées par les médecins. Certaines doivent faire des analyses de diabète, d'autres doivent aller faire des rappels de vaccin comme le tétanos. Des soins et médicaments leur ont été donnés par cette équipe qui semble avoir pris sur elle l'hostilité «naïve» de ces citoyens.

Ces derniers ont quand même été informés du vaccin anti-Covid-19 qu'ils refusent, car, pour eux, ce virus est inconnu sur leur territoire et ce sont les visiteurs qui le ramènent. À ce propos, d'ailleurs, le directeur de la DSP souligne: «On constate malheureusement une adhésion timide des citoyens au niveau de cette zone. C'est certainement là un comportement de peur, car ils n'aiment peut- être pas les caméras. Mais on a l'habitude et on va y remédier et procéder autrement, on tient à ne pas les forcer, ils doivent comprendre ça. Ils doivent surtout comprendre qu'on est là pour leur intérêt sanitaire». Le DSP poursuit «comme vous le savez, ces zones d'ombre n'ont aucune infrastructure de santé, d'où l'initiative prise par la DSP et l'état d'aller vers eux». Il déclare, en même temps, que cette campagne, qui va durer jusqu'au mois de janvier pour atteindre les 189 zones d'ombre que compte Constantine «aura lieu chaque mois sur 10 jours».

Il ne manquera pas, par la même occasion, de présenter son staff composé de médecins internes, psychiatres, gynécologues, pédiatres, sages-femmes et psychologues qui relèvent du secteur de la santé de la daïra d'El Khroub.