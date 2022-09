Pour la troisième année consécutive, la Caisse nationale des retraites CNR vit au rythme d'un déficit impressionnant. Selon des chiffres avancés par des membres de la commission des affaires économiques de l'Assemblée populaire nationale (APN), le déficit de la caisse pourrait dépasser le seuil des 720 milliards de dinars. Pour le seul premier semestre 2022, le déficit est de 363,8 milliards de DA! Un déficit dû essentiellement aux déséquilibres constatés ces dernières années (à partir de 2019 et 2020) entre le nombre de bénéficiaires de retraites et celui des cotisants. Un effet pervers de la pandémie sanitaire mondiale et de la récession économique, qui ont induit des baisses sensibles dans le nombre d'emplois disponibles et partant, des cotisations insuffisantes pour renflouer la CNR. Selon les responsables du secteur, pour que la CNR retrouve ses équilibres financiers primaires, elle doit s'appuyer sur une norme requise de cinq cotisants pour un retraité. Ce qui n'est pas le cas, aujourd'hui, étant donné que la norme de mise est d'à peu près deux cotisants pour un retraité. Il faudrait également aboutir à créer dans l'immédiat ou dans le très court terme, un demi-million de postes d'emploi, selon des scénarios établis par des spécialistes de la question. En définitive, une équation difficile à résoudre dans l'immédiat. Entre-temps, la caisse continue de cumuler les déficits avec à la clé des endettements invraisemblables. En effet, selon les chiffres communiqués en 2021 devant l'Assemblée Populaire nationale, un emprunt de 500 milliards de dinars a été contracté par la caisse auprès du Fonds national d'investissements (FNI). En fait, les dettes de la CNR sont beaucoup plus importantes, avec des dépenses avoisinant les 1,24 milliard de dinars pour des recettes ne dépassant pas les 720 millions de dinars, selon des statistiques diffusées par la presse nationale, lors des séances d'audition de l'APN réservées au secteur du travail et de la protection sociale. Alors qu'actuellement, le nombre des bénéficiaires de pensions de retraite avoisine les quatre millions d'Algériens. Cela avec une moyenne annuelle de 50.000 nouvelles personnes admises au régime de la retraite. Le rétrécissement de l'assiette des cotisations est dû également à ces centaines de milliers d'activités et d'emplois, évoluant dans le marché parallèle, et qui échappent au contrôle de l'État. Des centaines de milliards de dinars de cotisations qui échappent aux caisses de la CNR. Pour parer au plus urgent, entre autres solutions esquissées par l'État, l'injection de 3% des recettes de la taxe pétrolière allouée à un fonds destiné à financer la caisse, représentant la bagatelle de 64 milliards de dinars annuels.