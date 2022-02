La criminalité, petite ou grande subsiste, malgré les efforts quotidiens des services de police, y compris ceux de l'ANP, pour être précis!

Tous les jours, à travers le territoire national, les camions ou bus de transport de détenus, sillonnent les artères de nos rues et artères en direction des juridictions, pour que justice soit rendue, et mettre un terme aux néfastes agissements de malfaiteurs, qui rendent impossible le quotidien des citoyens, lesquels n'aspirent qu'à vivre en paix, en ces temps de pandémie. Tenez, l'exemple de notre chronique du jour évoque, la «lutte inter- quartiers»!

Me Nassima Aïd, a voulu sauver son client, qui a un témoin capital, et rendre service à la justice pour qu'il n'y ait pas d'erreur judiciaire.

Elle l'a dit haut et fort:

«Oui, madame la présidente, la loi est de notre disposition, pour une bonne justice.

Vous ne perdez rien à entendre ce fameux témoin»! marmonne l'avocate qui semblait sûre de son énergique et sèche intervention.

Le défenseur avait dégainé à temps, et permis au témoin,d' intervenir pour sauver les meubles du feu, pour qu'une erreur judiciaire n'ait lieu, en 2022, sous l'aile d'un ministre de la Justice, qui sait, par expérience ce que représente la justice pour le commun des justiciables!