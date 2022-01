À chaque audience correctionnelle de la cour d'Alger, comme ailleurs, évidemment, nous remarquons avec un bonheur sans limite, une organisation sans faille qui fait plaisir aux visiteurs qui ne viennent pas faire un p'tit tour, puis, s'en vont, tout heureux d'avoir pu faire, gratis, du tourisme local! Chaque citoyen a son propre problème.

Nous avons d'abord ceux qui passent prendre possession des documents judiciaires, demandés un peu plus tôt dans la matinée, évidemment, les excités sont à servir en premier! Et, vous pouvez nous croire: ils sont royalement et rapidement servis. Cette pommade en direction des secrétaires et greffiers des guichets uniques, est valable pour les employés, non encore touchés par la pandémie!

Au jeudi 12, le travail a baissé d'intensité du fait de l'aggravation de la situation sanitaire! Ensuite, il y a ceux qui arrivent jusqu'au guichet, les avocats, surtout qui viennent d'un peu partout, sont, évidemment, disciplinés et courtois, mais le moindre retard peut leur coûter cher dans la prochaine juridiction qui les attend de pied ferme. Il y a les proches des accusés qui passent en criminelle et ce lundi, les audiences s'étaleront jusqu'en fin d'après midi avec un dossier pénible concernant un aide - pharmacien accusé de meurtre avec préméditation qui a écopé d'une peine de vingt ans de réclusion criminelle.

Le dossier est revenu de la Cour suprême pour un vice de forme, donc le casse et renvoi étaien nécessaires et conformes à la loi.

La famille de l'accusé, descendue en force, et venue de l'Est du pays, conforter le père qui a toujours douté de la culpabilité de son petit. Il arrive à placer deux mots: «Il y avait une rixe générale. N'importe qui pouvait avoir poignardé la victime, pas mon petit! »,marmonne le papa de l'accusé, visiblement écrasé par la douleur de l'innocence! À la cour d'Alger, c'est la tradition des services, de tous les services confondus. En effet, c'est un réel plaisir que de voir les éléments de la direction des services pénitentiaires, policiers et les gendarmes à l'oeuvre dans leur mission!

Les chefs des greffiers, sont sur le qui- vive, et ne s'emballent, pas pour un rien! Un réel plaisir, pour les amateurs de l'ordre, de la tranquillité, et de la stabilité des débats. Sid - Ahmed Mourad, le procureur général, qui entre dans sa quatrième année, après avoir longtemps, exercé au niveau de la chancellerie, en touchant un peu de tout avant que son ami Belgacem Zeghmati, l'ex -procurer général de la capitale depuis 2007 à 2015, descend du 8ème étage faire un p'tit tour au rez-de-chaussée, qui ressemble, plutôt à une salle de hammam ou si vous voulez mieux, à une salle d'attente d'une grande gare routière! A.T.