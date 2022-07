Nos juridictions vivent au rythme des procès de corruption qui touchent énormément de gens engloutis par les fortunes bâties sur l'argent plus que sale, souvent mal acquis!

N'importe quel simple citoyen, jaloux de la réputation des familles de la région, vous montrera sans sourciller, une villa, un lot de terrain en plein remue-ménage, un autre en bordure de la forêt, comme pour mettre l'index sur les atteintes sur l'environnement du côté des quelques grands espaces verts, encore debouts, etc....l'affaire du jour, avant même celles dont parle l'opinion publique, est celle d'un ex-sénateur qui se comportait en véritable «sheriff» (sauf que le sheriff est, lui, véritablement élu par la population, et non issu d'un lamentable quota, d'un minable parti politique. Le procès devait se tenir le dimanche dernier, mais fut renvoyé à cause de l'indisponibilité, ce jour-là, allongeant ainsi la détention préventive de l'inculpé de quelques nuits et jours.

Dans la salle d'audience, il y avait du monde, juste ce qu'il faut, pour permettre aux magistrats d'évoluer sereinement. Incarcéré depuis neuf mois, l'ex-sénateur est sceptique malgré toute l'attention que lui portent ses conseils. Il sait que son affaire tombe très mal en ces temps où le peuple demande la chute des corrupteurs et corrompus.

Son chevronné avocat commence à plaider lentement: «Je suis habitué à ce genre de situation. Je ne vais pas passer deux heures à m'exprimer! La preuve et la concordance relèvent du procureur qui n'a rien présenté. Nous sommes devant la correctionnelle et non la criminelle!

L'abus de pouvoir a fait que mon client a été entendu et écroué dans des conditions catastrophiques. Que s'est-il passé? La police judiciaire? Parlons-en.

Deux mots: l'essentiel est que les droits ont été respectés! Le juge d'instruction? Rien à dire. On peut discuter car la loi a été respectée. L'article 303 bis (loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) dispose que la vie privée des personnes est protégée.

Enregistrer quelqu'un avec autorisation, oui! Mais jamais, sans! Nous avons une entière confiance en la justice qui saura trier entre le bon grain et l'ivraie!» L'avocat a fini comme il a débuté: lentement!