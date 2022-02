Afin de booster le développement dans la wilaya d'Annaba et améliorer le quotidien des habitants, le wali de Annaba, Djamel Eddine Berrimi, a exhorté tous les responsables locaux et la population à s'unir. Sous le slogan «La main dans la main», le chef de l'exécutif de la wilaya a organisé, mercredi, au siège de la wilaya, une séance de travail consacrée à la coordination et à la consultation, en présence de son secrétaire général, de son chef de cabinet, des directeurs de l'exécutif, du P/APW et des élus de l'APW, et des présidents des différentes commissions de développement. À l'ordre du jour, les priorités citoyennes, à savoir le cadre de vie, la propreté de l'environnement, l'éclairage public et l'alimentation en eau potable. Des priorités pour améliorer le cadre de vie des citoyens de la wilaya d'Annaba. Des préoccupations qui perdurent depuis des dizaines d'années. Pourtant, ce ne sont point les fonds qui manquent. Des sommes colossales ont été débloquées au profit des secteurs concernés, sans contrepartie. À titre illustratif, l'environnement et l'éclairage public, ou encore l'alimentation en eau potable en sont les meilleurs exemples. Avec 90 jours sans électricité, dans le nouveau pôle urbain d'El Kalitoussa est resté 90 jours sans électricité, tandis que la nouvelle ville de Draâ Errich n'a pu étancher sa soif pendant 5 jours alors que des dizaines d'autres quartiers ne sont pas pourvus en éclairage public. Le retour en force de l'informel et de l'insécurité sont d'autres fléaux nécessitant une prise en charge. C'est dans ce cadre qu'intervient l'initiative du wali, blasé de se retrouver à la tête d'un exécutif aussi passif qu'inerte. Avec son initiative «la main dans la main», Djamel Eddine Berrimi a présenté au corps d'élus la volonté de l'administration de faire avancer le développement local.