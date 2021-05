L'Expression: Pourriez-vous nous parler de votre parcours?

Abdelkrim Abidat: J'ai passé 35 ans au service de la jeunesse en difficulté. Cela m'a apporté une précieuse expérience de la lutte et la prévention dans le domaine contre la drogue. Je suis psychothérapeute et consultant international pour la lutte et la prévention contre la drogue au milieu des jeunes. Je suis diplômé de l'Institut international des droits de l'homme. J'ai lancé il y a 30 ans, l'Association pour la sauvegarde de la jeunesse. Je suis auteur de plusieurs ouvrages thématiques dont La drogue, la bête qui menace le monde, La mer se nourrit de la détresse des jeunes, et Autopsie malaise d'une jeunesse. Notre association a fait ses preuves sur le plan national et international. On est présent sur 48 wilayas, nous avons participé à plusieurs rencontres à caractère international, dont la dernière s'est déroulée en 2019 au Venezuela à l'occasion du Festival mondial de la jeunesse.

Quel est le champ d'action de votre association?

La prévention et le travail de proximité sont notre devise. Nous prenons en charge les jeunes toxicomanes, grâce à un bus qui sillonne les grands quartiers, les écoles, lycées et même les universités. Nous avons aujourd'hui, 1000 éducateurs de quartiers bénévoles, femmes et hommes. Nous sommes présents sur tout le territoire national. Tout ce que nous faisons, aujourd'hui, est pour la mémoire de sept membres de notre association victimes du terrorisme. Ils étaient là mobilisés durant la décennie noire pour sauver des jeunes des différents fléaux sociaux.

Nous avons ici, parmi nous, dans ce centre, que nous avons inauguré en 2018 une équipe de professionnels chargés de l'encadrement des jeunes qui suivent les opérations de désintoxication et de cure par naturopathie. Des éducateurs spécialisés, des psychologues, des psychanalystes et des médecins généralistes travaillent d'arrache-pied pour soigner le consommateur et, selon les cas.

C'est ça, grosso modo, la force de nos 30 ans d'existence.

Pouvez-vous nous parler de l'affluence actuelle des patients qui ont choisi vos structures?

Nous effectuons ici, dans ce centre de naturothérapie implanté à Bouchaoui, plus d'une cinquantaine de consultations/ jour. Nous prenons en charge les jeunes en souffrance, les jeunes qui sont touchés de près ou de loin par le problème de la toxicomanie, les jeunes qui sortent de prison. Nous pouvons également intervenir pour le règlement des conflits familiaux, et même pour aider les élèves à vaincre le stress des examens. Nous recevons par exemple aujourd'hui, des candidats au baccalauréat.

En quoi consiste le programme de traitement dans le centre?

Il s'articule autour de quatre axes. La mécanothérapie qui permet aux jeunes drogués de travailler avec un matériel spécifique. Nous avons un équipement spécial, comme un scanner pour nettoyer les consommateurs de toutes les toxines.

Il y a aussi l'hydrothérapie qui est une méthode thérapeutique ancienne, qui consiste à soigner par l'usage de l'eau. Le troisième axe comprend la phytothérapie. Les consommateurs suivent un traitement, à base de plantes aux vertus thérapeutiques. Le quatrième et dernier axe comprend l'activité sportive avec tout le matériel nécessaire. Je profite de votre question pour faire savoir que nous avons aussi un petit centre de prévention à Mohammadia. Nous l'avons lancé en 1990, et il était devenu dans les années 2000 trop petit à la demande. On recevait 30 à 40 consultations/ jour. C'est pour cette raison que nous avons pensé à ouvrir un autre centre plus grand.

Justement, selon votre expérience, quel état des lieux peut-on faire?

Toutes les tranches d'âges et les catégories sociales sont touchées par ce fléau. Il faut savoir aussi que la consommation de drogues a progressé depuis l'avènement de la pandémie. Car, les motivations à consommer des substances psychoactives ont évolué dans le cadre du confinement. Le constat est là. L'isolement pèse lourd sur le moral des Algériens.

Et les toxicomanes que nous avons reçus témoignent qu'ils ont consommé des drogues pour affronter l'effet confinement. La réduction de la mobilité est venue s'ajouter à l'absence de structures de loisirs, à la déperdition scolaire, à la démission parentale, au chômage, qui sont les principales causes de la toxicomanie. La majorité des cas témoigne avoir fait des stocks en prévision et avoir augmenté leur consommation, du fait qu'ils avaient plus de drogues à disposition. L'augmentation de la consommation de produits illicites est liée, au temps disponible et à l'ennui. Les consommateurs prennent plus de drogues pour pallier l'angoisse et l'anxiété.



Quel est le profil des consommateurs que vous avez traités dans ce centre?

Nous traitons des jeunes garçons et des filles. Si on prend le côté cannabis, nous avons pris en charge en 2019 pas moins de 1845 cas dont la tranche d'âge est de 16 à 35 ans. 2% des consommateurs du shit sont des filles. Pour ce qui est des drogues dures, nous avons traité 557 personnes qui consommaient du su-butex, âgées entre 18 et 25 ans et dont

3% sont des filles.

L'usage de l'héroïne reste important. Nous avons traité 443 cas, sur une tranche d'âge de 20 à 30 ans. 3% des consommateurs de cette drogue maudite sont des filles. Nos jeunes se défoncent aussi à la cocaïne. Nous avons guéri au centre de Bouchaoui 390 cas dont la tranche d'age varie de 19 à 35 ans. Les petits écoliers partent également à la recherche du plaisir. Nous avons remarqué une forte utilisation du gaz et de l'essence de la part des enfants âgés entre 13 à 18 ans. C'est devenu presque une tendance, puisque nous avons traité des centaines de cas, venus de tout le territoire national.

J'ouvre une parenthèse dans ce contexte pour ce qui est du manque de ce genre de structures d'accueil. J'invite les autorités concernées afin de nous impliquer dans la mise en place de pareils centres de cure pour qu'on puisse partir à la rescousse de notre jeunesse.

Qu'est-ce qui distingue vos centres des autres centres de désintoxication existants?

Vous savez, selon l'expérience acquise sur le terrain, il ressort que les toxicomanes préfèrent consulter des psychiatres plutôt que de se présenter dans les centres de désintoxication. La majorité des toxicomanes acquiert les fameux psychotropes à prix réduit, et pour avoir le justificatif de cette propre consommation vis-à-vis des policiers. Une telle ruse est, hélas, monnaie courante chez les toxicos. Et c'est là où réside le danger, avec la difficulté de débusquer les faux patients. Ces toxicos en question fuient le centre de Bouchaoui. Car, ici, on n'administre pas de médicaments, contrairement à ce qui est proposé ailleurs. Chez nous, on propose à nos patients une tisane à base de 13 plantes médicinales. Elle a été développée par nos médecins. C'est un mélange qui a été certifié par un laboratoire, et qui a prouvé son efficacité. Il s'agit d'un remède à base de plantes qui vient en aide aux toxicomanes.