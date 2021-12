La clémentine. Ce qui la différencie des autres, c'est aussi et surtout son goût. Pétillante, acidulée et juteuse, on dit d'elle qu'elle met du soleil dans l'hiver.

Et cette année, elle est, de l'avis général, d'une qualité exceptionnelle. Après avoir été donné pour disparu, cet agrume, aussi bien nutritif que thérapeutique, revient en force, occupant de plus belle les étals des commerçants des fruits et des légumes. Son retour, inondant le marché, est motivé par plusieurs conditions ayant été réunies par les promoteurs de ce fruit tant immunisant.

Il aura suffi d'un petit déclic pour que cet agrume fasse un nouveau rebond dépassant toutes les prévisions. L'agriculteur Ali Hamada affirme en ce sens que «la régénération des vergers d'orangers, dont notamment la Clémentine de Misserghine, constitue une grande réussite», précisant que «c'est le résultat de la mise en place de la première pépinière dans la wilaya d'Oran». La même source a ajouté que «cette pépinière s'est spécialisée exclusivement dans la production de la clémentine». Pour quoi donc opter spécialement pour ce type d'Orange? Pour l'agriculture, le choix porté sur le développement de ce fruit n'est pas un fait du hasard. «Il s'agit d'une d'orange réputée sur le plan local, national et même international», a-t-il expliqué.

La pépinière, baptisée au nom «El Adhra» (la vierge), est implantée depuis 3 ans dans la région de Misserghine, à l'extrême ouest de la wilaya d'Oran. Elle est la seule et unique, au niveau de la partie ouest du pays, qui fait sienne la production de la variété des oranges, en particulier la Clémentine. La même source explique que «les responsables de ladite pépinière projettent le renouvellement des vieux arbres. Le but recherché étant la préservation de cette variété d'agrumes. «En attendant, l'on est dans l'étude de l'idée de l'extension de la superficie de cette ferme pilote», a ajouté l'agriculteur Ali Hamada. A cet égard, le locuteur compte «marier» trois variétés d'oranges du goût amer. Il s'agit de greffer l'orange portant le nom de «Beghagdi» à deux autres espèces, à savoir «la Volca Mariana et Cazegou».

En greffant les bourgeons d'anciens arbres dans son verger ou d'autres champs, l'agriculture mise sur la production de la Clémentine. Outre sa haute qualité, celle-ci sera dénuée naturellement du moindre pépin. La nature joue un grand rôle dans l'éclosion de cet agrume et tant d'autres variétés d'oranges. Ce greffeur, spécialiste en agrumiculture, fait savoir que «les variétés locales sont les plus adaptées au sol et au climat de la région de Misserghine et de Boutlélis».

Ces deux localités, situées à l'extrême ouest d'Oran en allant vers Aïn Témouchent et Tlemcen, sont spécialisées dans la production de l'orange et très précisément la mandarine et la clémentine. L'agriculteur, Ali Hamada, a adopté cette activité qu'il a développée en compagnie des membres de sa famille. En attendant le programme d'extension de cette culture à Misserghine, initié par la direction des services agricoles d'Oran au niveau des deux régions, les frères Hamada font état de «la production de 40 000 plants fruitiers de la variété Clémentine, en l'espace de 18 mois seulement».

Leur pépinière constitue le lieu de prédilection de l'ensemble des producteurs d'agrumes, venant de tous les coins du pays pour l'acquisition des plants d'orangers de clémentine Misserghine, et ce dans le cadre de la régénération des vergers fruitiers.