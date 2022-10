En vue d'une meilleure entame de la campagne semences-labours, l'association Sahl El Asnam (horizon 3000) a organisé une rencontre d'étude, de sensibilisation et d'orientation au profit des agriculteurs de la région, en particulier, les céréaliers. Ont prit part à cette rencontre, outre les fellahs, tous les partenaires en rapport avec l'agriculture,à savoir des techniciens, scientifiques, administratifs et responsable du secteur. La journée avait pour bijectif principal de réunir tous les partenaires en rapports avec la culture céréalière autour d'une même table, en vue de discuter à batons rompus tous les soucis rencontrés par les agriculteurs, a fait savoir Mustapha Kaci, président de l'association organisatrice. «Nous devrons agir de manière à atteindre l'autosatisfaction en matière de céréales ajouta-t-il, de telles rencontres permettent la confrontation d'idées entre les agriculteurs et cela enrichit leur maitrise professionnelle.»

En effet, si toutes les conditions sont réunies, les plaines de la wilaya de Bouira, à Aïn Bessem ou du côté d'El Asnam et M'chedallah, la production des céréales serait largement suffisante et pour la wilaya de Bouira et pour les autres wilayas limitrophes. Les fellahs avaient bien apprécié la rencontre, en effet, c'était une aubaine pour eux de comprendre plus de détails sur la culture céréalière telle que expliquée par les spécialistes en la matière, et aussi, la présence des responsables leur a permis de parler de leurs soucis et autres problèmes qu'ils rencontrent dans leurs champs, à savoir la disponibilité des semences et des engrais à temps.

Par ailleurs, le directeur des services agricoles a précisé que l'objectif de cette rencontre est surtout la préparation de la saison semences- labours, ce sont les instructions des pouvoirs publics, bien entendu, en vue d'atteindre une sécurité alimentaire à l'échelle locale et nationale.

Le même responsable a annoncé le passage d'une caravane multidisciplinaire dans toutes les communes de la wilaya, notamment les régions céréalières. La caravane, précise-t-il, sera oraganisée en collaboration avec les associations locales activant dans le secteur agricole, et elle sera encadrée par des spécialistes en céréales, des producteurs et même par les prestataires en engrais. Pour rappel et dans le même sillage, le coup d'envoi de la compagne semences- labours a été donné le 17 octobre par le wali de Bouira Abdelkrim Lamouri, à partir de Kadiria;La l'on apprend qu'une superficie de pas moins de 74 000 hectares est prévue pour la culture céréalière pour cette année.En outre, le directeur de la Ccls, Dynia Fakhr Eddine, fait état de 10O 000 quintaux de semence déjà disponible et assure la satisfaction des agriculteurs à cent pour cent par ce produit. L'on apprend dans la foulée également, qu'en matière de moyens matériels on parle de plus de 25000 tracteurs disponibles pour l'entame des labours.

La wilaya de Bouira est, en effet, à vocation agricole, pas seulement en plaines,mais aussi en montagnes. Il y a lieu de rappeler qu'une agriculture de montagne très importante se fait aussi remarquer dans la région, notamment au pied du Djurdjura, essentiellement constituée de villages éparpillés et éparses.

Si il y aura un accompagnement des pouvoirs publics en dotant ces localités d'électricité, logement rural, eau et autres commodités nécessaires, l'agriculture de montagne se développera sans aucun doute et cela permettra aux jeunes, grâce la culture de ces produits du terroir, de se trouver un emploi permanent. Ces montagnes sont aussi des pôles touristiques par excellence et les visiteurs préfèrent toujours consommer local. Les produits du terroir récoltés, et tous les plats traditionnels connus et avec des gîtes touristiques,cela suffira pour rendre l'âme à ces beaux villages de montagne.