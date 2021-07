Établissement de la carte d'identité et du passeport biométrique au niveau des antennes d'état civil d'Iheddaden et de Sidi-Ali-Lebhar sont les dernières mesures prises par les autorités locales dans le but de rapprocher le citoyen de son administration et alléger un tant soi peu le poids de la bureaucratie, trop pesante, faut-il le reconnaître.

Il est désormais possible de déposer ses papiers au niveau des antennes d'état civil de la cité des 1000 Logements Iheddaden (à côté du marché), et de Sidi-Ali-Lebhar (à côté du commissariat de police), pour l'établissement de la carte d'identité et du passeport biométriques.

L'ouverture de ces antennes sera suivie par celles de Houm Errih et de Boukhiama, dans une dizaine de jours, en attendant celle d'Amtik N'Tafath juste après, fait-on savoir encore, soutenant que d'autres ouvertures du genre, sont prévues dans d'autres quartiers, dans le cadre du rapprochement de l'administration du citoyen.

Avant-hier, les responsables de la wilaya ont inauguré une antenne de la Protection civile à Chemini, une région montagneuse située en contrebas de la forêt d'Akfadou. Une unité secondaire de la Protection civile y a été inaugurée. Cette réalisation est équipée de tous les moyens nécessaires devant permettre aux sapeurs-pompiers d'accomplir leurs missions dans les meilleures conditions. Cette nouvelle antenne s'inscrit dans le cadre du renforcement et de l'extension de l'activité opérationnelle des services de la Protection civile. Etant d'une grande utilité pour lutter efficacement contre les feux de forêt, cette unité vient en appui à celle inaugurée, l'an dernier, au niveau de la commune limitrophe d'Akfadou.