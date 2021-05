Implanté dans la forêt de Bouchaoui (Alger), le Centre national de prévention, de naturothérapie et de lutte contre la drogue, est un centre de cure spécialisé dans le sevrage des différents types de drogues. Nous y avons suivi quelques patients, qui ont décidé de se battre pour reprendre goût à la vie. Dix heures du matin, la salle d'attente est déjà pleine. La majorité a une dentition ravagée par les stupéfiants. Ils se sont égarés dans l'enfer de la drogue.

Ils ont des années de consommation de stupéfiants derrière eux. Certains sont des habitués, pour d'autres c'est la première fois. «C'est la première fois que je viens ici, je veux donner un sens à ma vie, je ne veux plus de cette drogue,» dira Suleiman. Il a parcouru des kilomètres pour venir jusqu'à la capitale, à défaut de structures. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Nous avons rencontré sur place plusieurs jeunes venus de Boumerdès, Taref, Béjaïa, pour ne citer que ces wilayas. Certains ont pris cette décision il y a plusieurs semaines. «Je consommais des psychotropes. j'ai tout arrêté,» dira l'un d'eux. De réels changements se font aussi sentir selon ses termes.

«Je me sens beaucoup mieux, en forme. Je fais du sport, je suis un programme sérieux,» affirme-il. Ils sont tous là, donc pour un seul et unique objectif: Se désintoxiquer. Pour l'atteindre ils doivent suivre un protocole de cure stricte qui peut durer seulement quelques semaines. Les toxicos attendaient discrètement leur tour pour passer chez le psychothérapeute, Abdelkrim Abidat. C'est lui qui dirige le centre. Il est le président du conseil national pour la sauvegarde de la jeunesse. Sa qualité d'expert international en la matière et son expérience, acquise après une trentaine d'année de contact avec les jeunes, lui permettent d'aborder de façon originale les patients. «Mon fils, avant de rentrer dans les détails, je te félicite pour ta volonté de vouloir être consulté,» a-t-il lancé à l'attention de Suleiman. Ce dernier sera soumis à des consultations médico-psycologiques. Il devra suivre aussi des exercices sportifs. En plus des appareils de fitness, deux machines sont à la disposition des jeunes toxicomanes, pour stimuler leur circulation du sang. Avant de quitter le centre, le jeune à la dentition ravagée par les stupéfiants s'attarde au bureau d'accueil, où l'équipe du centre lui procure une tisane composée de 13 plantes.

«Un parcours éprouvant, surtout au début», admet un autre jeune, qui a préféré rester sous couvert d'anonymat. Il consommait des drogues dures. Combien de temps lui faudra-t-il pour s'en sortir? La psychologue du centre répond: «tout dépend de la personne et de la drogue qu'elle prenait». Certains réagissent au protocole de cure très rapidement, d'autres non.» «Il leur faut du temps» poursuit-elle «surtout s'ils étaient de grands consommateurs, mais d'habitude cela prend une moyenne de 3 mois.»

A la sortie du centre, nous avons également rencontré des anciens patients. Ils sont venus seuls pour certain et en famille pour d'autres, pour saluer l'équipe du Centre de désintoxication. Ils ont arrêté la consommation des drogues selon leur témoignage. Une bouffée d'oxygène pour les nouveaux candidats et leurs familles..