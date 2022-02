Depuis vendredi dernier, la rue commence à se remémorer les très belles journées du « Hirak béni» qui a débuté la protestation contre la tenue d'un 5ème mandat de feu Bouteflika, en bon ordre, sans vouloir brûler le monde, ni briser l'Algérie, donnant ainsi, au monde entier une belle leçon, de civisme, et de civilisation, digne des Algériens, les vrais, ceux- là, même qui étaient les authentiques moudjahidine de la première heure et des martyrs de 1954, de 1945, de 1871, de 1843 et de 1830! En tenant ce matin, votre canard, ayez une pieuse pensée pour tout ce beau monde qui s'est sacrifié pour que nous puissions vivre ces moments de liberté et d'indépendance!