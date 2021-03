Du côté du pied du majestueux mont Djurdjura, les avocats membres du bâtonnat de Bouira, ont appris, et ce, par la bouche même de leur «mère» depuis près d'une dizaine d'années, I.E. Ouafia Sidhoum, l'exemplaire et unique bâtonnière du pays, le lancement pour très bientôt d'une opération ministérielle tendant à la généralisation du tout-numérique Rencontrés sur place, sur le palier du bureau de la bâtonnière Sidhoum, cinq avocates de tous âges, nous ont réitéré leur adhésion au projet mis en place depuis maintenant presque 7 ans, sous la houlette de l'inlassable bâtonnière, qui ne connaît point de répit, pour ce qui est des «grandes vacances»! Surtout depuis l'intrusion de la pandémie en février 2020, le Conseil de l'ordre a quelque peu ralenti ses activités, mais a repris les rênes en mains, car d'autres missions à déclencher ces jours-ci, l'attendent. Dorénavant, depuis son cabinet, un avocat peut, sans se déplacer, envoyer sa correspondance là où il le désire, sans aucun souci! Heureuse comme un bébé qui a retrouvé son jouet, Ouafia Sidhoum, la sympathique et tenace bâtonnière de Bouira a informé l'ensemble de ses poulains que la décision du ministère de la Justice, est une vieille et appréciée connaissance du bâtonnat local, puisqu'il y a deux années de cela, des conférences sur le projet de la chancellerie, ont déjà été données au chef-lieu, par deux invités dont un Algérien résidant en France! Le passage des deux hommes de loi, a laissé d'énormes empreintes! Il faut souligner que depuis sa création, le jeune bâtonnat dont le Conseil de l'ordre est formé en majorité, d'avocates engagées pour le prestige de la cour de Bouira, entreprend, chaque jour des avancées et des efforts en vue de le faire avancer, afin de résorber l'énorme retard accumulé, alors que la région, tout comme Boumerdès, étaient sous la coupe de... Tizi Ouzou! À la question de savoir d'où venait toute cette détermination des sociétaires locaux, la bâtonnière répond avec un large sourire «que seul, le travail quotidien, le sérieux et la présence effective aux actions routinières, mais incisives du conseil, font le résultat que vous constatez à chaque fois que le quotidien L'Expression nous rend visite!