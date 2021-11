L'installation de la majeure partie des assemblées locales dépendra de la lutte intestine des coulisses déjà entamée. D'après les résultats partiels, le sort de la majorité des 1 541 communes reste inconnu. Peu de listes ont obtenu la majorité absolue des sièges aux APC et aux APW. L'émiettement du vote a donné lieu à des assemblées patchwork où aucun parti n'a eu la majorité absolue des sièges. Le chargé de communication du RND, Safi Larabi considère son parti victorieux aux élections locales. La formation de Tayeb Zitouni arrive, selon son notre interlocuteur sur les premières marches du podium à travers plusieurs wilayas et communes sur le territoire national». Cet état des lieux suppose des tractations pour sceller des alliances entre les listes des vainqueurs au niveau local. D'ailleurs, ce parti a donné des instructions à ses élus de concocter des alliances en vue de «consolider les intérêts du parti». De même, le vice-président du comité électoral du MSP, Abdelali Hassani Chérif, a estimé que sa formation a obtenu la majorité relative des sièges dans environ une centaine d' APC. Il a souligné, dans ce contexte, que «les coalitions locales domineront les investitures des nouveaux P/APC et P/APW, les listes ayant obtenu la majorité absolue étant rares». D'après les résultats partiels, les partis classiques, le FLN, le RND, le front El Moustakbel, le MSP et le mouvement El Bina dominent les assemblées locales(APC et APW). De rudes tractations dans les coulisses pour former des coalitions sont déjà lancées par différentes listes, en vue de s'adjuger le pouvoir local. Le renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation, prévu en décembre prochain, est un atout qui est mis en exergue par les listes partisanes et indépendantes, dans le sillage des négociations en cours. La majorité relative de 35% sera également une carte qui sera mise en avant par les listes gagnantes dans la foulée des négociations, pour sceller des alliances. Les représentants des partis contactés attendent jusqu'à aujourd'hui, pour avoir tous les résultats. En fait, les résultats partiels permettant de connaître le classement des partis, selon le nombre de sièges obtenus par chacun d'eux dans les Assemblées populaires communales et de wilayas, seront communiqués par le président de l' Anie au cours de cette semaine. Il faut noter que l'article 186 de la loi électorale désigne le coordinateur de cette instance pour «proclamer les résultats provisoires des élections des Assemblées populaires communales et de wilayas dans un délai de 48 heures, à compter de la date de réception des procès-verbaux de la commission électorale de wilaya par la délégation de wilaya de l'Autorité indépendante». Après l'épuisement des recours devant le tribunal administratif, «les résultats définitifs sont publiés par le coordinateur de la délégation de la wilaya de l'Autorité indépendante». Pour rappel, le taux de participation a été de 35,97% pour les élections communales (APC) et de 34,39 pour les APW.