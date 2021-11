Alger-Centre, la vitrine de la capitale. Dans l'immense immeuble donnant sur l'esplanade de la Grande-Poste, se trouve l'une des 14 permanences de la liste électorale indépendante «La perle d'Alger». Un espace qui ne désemplit pas, de jour comme de nuit.

Ladite liste qui semble bénéficier «d'appuis solides» mène, «tambour battant», sa campagne. Elle dispose également d'une permanence assidue, juste en face de la célèbre place de l'Emir Abdelkader, et du siège de l'APC d'Alger-Centre. Cette permanence, autrefois conduite, par le président sortant de l'Assemblée populaire communale d'Alger- Centre, en l'occurrence, Abdelhakim Bettache, s'avère être un vrai «poste avancé». Le maire n'est pas candidat à sa propre succession. Il préfère s'éclipser pour une vue «en panorama». L'adversaire de la liste de «La perle d'Alger» n'est autre que celle du FFS. Le vieux parti de l'opposition, est le seul concurrent retenu dans la course.

Les candidatures du FLN et du RND ont été rejetées. Du jamais-vu!

Mais ces derniers, avaient d'ores et déjà imaginer leur plan «B». Le fait d'être «exclus» de la bataille d'Alger-Centre, n'a pas empêché les deux partis de se rabattre sur les sièges des autres APC et sièges de wilayas.

Le RND a, à titre d'exemple, dans le cadre de la campagne électorale pour les élections locales, mobilisé pas moins de 6 000 permanences au niveau d'une vingtaine de communes de l'Algérois.

De retour au champ de bataille des territoires de la prestigieuse commune d'Alger-Centre, le FFS a mobilisé une dizaine de permanences, toutes aussi stratégiques que celles de leur adversaire, comme à la rue Tanger, au quartier de Télemly, les Tagarins, la rue Mulhouse, et la rue Burdeau. Les deux adversaires ont également mobilisé une composante humaine inédite. Le niveau d'instruction de la majorité absolue des candidats des deux concurrents est remarquable dans la liste des candidats du FFS et celle de la liste indépendante de «La perle d'Alger». Une nouvelle génération qui innove dans le discours politique.

L'ensemble des candidats rencontrés dans notre déplacement, ont le verbe ciselé et la verve qui ne tarit pas. Les deux effectifs en lice ont également «leurs chevaux de bataille». Ces derniers connaissent les rouages de l'administration locale, après de longues années passées dans les coulisses de l'APC d'Alger-Centre. Une arme redoutable pour gagner «la bataille d'Alger-Centre».

Les héros des deux listes multiplient les sorties sur le terrain pour séduire, et conquérir le plus de territoire possible, pour être prêt le jour «J».