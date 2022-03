Riche a été le contenu de la journée de commémoration de la libération de la ville d'Oran, de l'occupation espagnole, le 27 février 1792. Cette rencontre a été organisée par l'université d'Oran au profit des étudiants des filières Sciences humaines et Sciences islamiques.

Ces derniers ont été invités à visiter des sites historiques témoignant des luttes ayant amené à la libération de la ville d'Oran. Il s'agit essentiellement du cimetière des étudiants, à Es Sénia, la mosquée Ribat Ettolba (relais des étudiants, Ndlr) situé sur les hauteurs du mont Murdjadjo. Ces deux sites sont les témoins des offensives contre les Espagnols.

Le directeur du Laboratoire des sources et des traductions, Mohamed Bendjebbour, est revenu sur «le rôle des étudiants pionniers dans la résistance contre l'occupation espagnole d'Oran, pendant près de trois siècles», soulignant que «érudits, étudiants et chefs de zaouïas occupaient une place importante dans la société et une influence dans la prise des décisions». «Cela a incité le bey Mohamed Ben Othmane El-Kebir à les inclure dans ses plans militaires et ses armées pour la libération d'Oran», a-t-il expliqué, précisant que «les étudiants ont choisi le mont Sidi Abdelkader Moul El-Meïda à Murdjadjo, comme base de lancement de la lutte contre l'occupant en raison de sa situation stratégique, menant, à partir de ce Ribat, plusieurs batailles, dont la plus importante est la bataille El-Aqoual, en 179».

Le professeur Mohamed Abbassi a tenu à expliquer l'étymologie du mot «Ribat», qui veut dire «le relais», et le rôle joué par les étudiants dans la libération de la ville d'Oran de l'occupant espagnol.

Dans ce sens, il a évoqué que «plus de 200 étudiants de l'école de Mazouna, sous la direction du cheikh et «fqih», Mohamed Ben Ali Cherif, qui a participé, avec l'armée du bey Mohamed El-Kebir dans la libération d'Oran, en plus de près de 400 élèves des environs de Tlemcen et de Nedroma, 400 autres de l'école d'El-Mohammadia de Mascara et plus de 100 de la région de Ghriss, à Mascara». «Ce contingent augmentait progressivement pour atteindre environ 2 000 étudiants», a-t-il souligné, relevant que «ces étudiants ont été organisés dans des Ribat (relais) autour de la ville d'Oran pour resserrer l'étau autour espagnols et lancer des offensives». Abordant «le traité de paix entre l'Algérie et l'Espagne sur la libération de la ville d'Oran, l'enseignant d'histoire à l'université Oran 1, Hamid Aït Habbouche, a noté qu' «après leur défaite, les Espagnols ont négocié la paix avec les Algériens, qui intervint, dans un traité, le 9 décembre 1791, marquant la reprise des villes d'Oran et de Mers El Kebir, la récupération de tout ce qui a été spolié dont des canons et le versement d'une somme annuelle de 120 000 livres sterling». L'universitaire Mohamed Belhadj a évoqué le rôle joué par les mosquées d'Oran après la libération. Il s'agit de la mosquée du Bey, construite en 1794, appelée l'école Mohammadia, ainsi que la mosquée du quartier Sidi El Houari, inaugurée en 1796, et la mosquée du bey Mohamed Ben Othmane El-Kebir, sur la place El Djaouhara (ex-La Perle), dans le même quartier, qui a ouvert ses portes en 1801. L'occupation, par les espagnols, d'Oran, a commencé à partir de Mers El Kebir en 1505 et la ville d'Oran en 1509. Dans leur ascension, ils ont commis des actes barbares contre le peuple, détruisant des monuments religieux et culturels.

Les populations locales ont intensifié les campagnes pour sa libération, jusqu'en avril de l'année 1708, après des batailles farouches livrées par le bey de Mascara, Mostefa Ben Youssef, appelé Bouchelaghem. Ces batailles ont été couronnées par la libération de la ville, une première fois, avant sa reprise, par les Espagnols, en 1732.

Guidées par le bey Mohamed Ben Othmane El-Kebir, les populations autochtones ont poursuivi leurs offensives depuis 1780 assiégeant la ville en 1784 et contraint les Espagnols à capituler, en signant le traité de paix, avant qu'ils ne soient chassés définitivement, en 1792.