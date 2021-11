Est-on en passe de redonner à l'université algérienne l'image qui lui sied? A-t-on enfin pris conscience que l'université est à valoriser, tout en prenant en compte le fait que la ressource humaine constitue l'élément principal de sa renaissance? L'exemple vient d'Oran, plus précisément de l'université d'Oran 1. Dans ce sens, le chargé de communication de l'université, le professeur Mohamed El Abbassi, a annoncé que «l'université d'Oran Ahmed Ben Bella sera renforcée par 40 nouveaux laboratoires de recherche scientifique, en cours de réalisation», précisant que «leur réception est prévue pour 2022». Les travaux vont bon train. Le professeur El Abbassi a indiqué que «le taux d'avancement des travaux de réalisation de 20 laboratoires de recherche scientifique, au campus universitaire Mourad Taleb Salim, ex-Igmo, se situe actuellement à 70%». Et d'ajouter que «ces structures concernent divers domaines de la recherche scientifique, notamment ceux relatifs aux sciences exactes, aux sciences naturelles et à la biologie». En somme, le renforcement de l'université d'Oran, en l'équipant de moyens adéquats, n'est pas motivé par «l'insuffisance» encore moins par «la «médiocrité» ni la «qualité» des recherches. L'université d'Oran 1 Ahmed Ben Bella dispose actuellement de 72 laboratoires de recherche scientifique, ouverts à plusieurs spécialités et animés par 2 300 chercheurs. Ayant réuni les directeurs de ces laboratoires, le recteur de l'université Oran 1, le professeur Mustapha Belhakem s'est engagé à «mettre à la disposition des chercheurs les conditions nécessaires pour concrétiser leurs projets scientifiques». Les finances ne risquent pas de manquer. Ce volet a été longuement débattu lors de cette rencontre sanctionnée par plusieurs recommandations, à savoir la mise en place d'un administrateur au niveau de chaque faculté afin de gérer, financièrement, ces laboratoires et de créer un conseil spécial pour ces laboratoires pour prendre en main sérieusement ces projets au niveau de l'université. Le recteur de cet établissement a insisté sur «l'importance de cibler les projets de recherche et de les mettre en adéquation avec l'environnement économique et social, pour permettre à l'université de contribuer efficacement au développement local et national». L'université Oran 1 Ahmed Ben Bella dispose de cinq facultés, à savoir la faculté des sciences exactes d'application, celle des sciences naturelles et de biologie, la faculté de médecine, celle des lettres arabes et des arts et la faculté des sciences humaines et de la civilisation islamique, en plus de deux instituts, respectivement des sciences et techniques d'application et d'interprétariat.