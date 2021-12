Une première en Algérie. L'université 3 de Constantine, Boubnider Salah, vient d'intégrer la liste des universités mondiales. C'est le premier établissement algérien à décrocher sa place grâce à ses recherches innovantes qui, désormais, seront protégées par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Ompi). Cette distinction repose également sur le nombre de recherches et d'innovations, en augmentation, chaque année, en plus du système élaboré dans le cadre de la protection de la propriété intellectuelle, conformément aux normes internationales requises. C'est à l'administration que revient l'initiative, par conscience et par devoir, tenant compte de l'importance de la propriété intellectuelle.

D'ailleurs, les responsables ont formulé l'espoir et le souhait d'encourager et de stimuler les recherches scientifiques et les oeuvres innovantes, d'ou l'élaboration d'une stratégie basée sur la mise en place de cadres réglementaires pour protéger la propriété intellectuelle et mettre à la disposition des chercheurs les moyens nécessaires pour une meilleure gestion de la connaissance, voire leurs compétences. Dans ce contexte Nawel Outili Boucheloukhe, directrice du bureau de la propriété intellectuelle et du Centre d'appui à la technologie et à l'innovation à l'université Salah Boubnider, a déclaré que «la politique pilote de la propriété intellectuelle adoptée par cette université s'articule autour de plusieurs principes, dont le plus important est de fixer les règles et les conditions déterminant la propriété intellectuelle, les infrastructures d'encadrement et les procédures y afférentes, en plus de déterminer les revenus et les droits des chercheurs». Cela n'est pas tout, il est question aussi de «l'accompagnement pédagogique et de la mise en place des moyens techniques et technologiques au profit des chercheurs de l'université, les porteurs d'idées innovantes, qui vont bénéficier de brevets d'invention délivrés par l'Ompi avec la possibilité de financer leurs oeuvres, en vue de les concrétiser dans des projets industriels et économiques au service de l'économie locale et nationale», a-t-on souligné.

À noter aussi que la cérémonie de lancement de la politique de la propriété intellectuelle, la première à l'échelle nationale, à l'université Salah Boubnider, Constantine-3 a été abritée par la faculté des sciences de l'information et de la communication, où 10 interventions ont eu lieu, signées par des experts internationaux, activant dans ce domaine. Rappelons par la même occasion que c'est au niveau de cette même université qu'a eu lieu, au début de la semaine un concours de la meilleure idée innovante, laquelle a été initiée par l'Agence nationale de la valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique (Anvredet), en collaboration avec la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (Dgrsdt) à l'occasion de la Journée nationale de l'innovation.