Qu'est-ce qui a provoqué les incendies qui se sont simultanément déclarées, dans la nuit de vendredi à samedi dernier, dans 12 wilayas du nord du pays? La question se pose d'elle-même. Il faudra attendre pour avoir la réponse, étant donné que les enquêtes menées par les services de sécurité compétents suivent leurs cours. En attendant, le colonel Farouk Achour, membre de la direction du corps de la Protection civile, avance un élément plausible qui accrédite la thèse criminelle.

Joint hier par L'Expression, le sous-directeur de l'information et des statistiques de la Protection civile nous a déclaré que «la piste d'un acte criminel est la plus logique, dans certaines wilayas».

Pour étayer ses propos, il cite l'exemple de «la wilaya de Tipaza où les départs de feu dans cette wilaya côtière sont survenus durant la nuit» a affirmé le responsable de la Protection civile.

Notre interlocuteur a, par ailleurs, signalé que des incendies étaient toujours actifs hier. Le passage des flammes après l'intervention des soldats du feu nécessite une autre opération. Les hommes du feu maintiennent leur surveillance sur les grands foyers maîtrisés. 15 000 hommes équipés de 1000 engins tous types, sont mobilisés chaque jour par ce corps constitué, selon notre interlocuteur. La situation s'est améliorée à Béjaïa Tizi Ouzou et Skikda qui comptaient, hier, deux incendies toujours actifs selon le bilan arrêté à 13h30. Pareil pour les wilayas de Setif et Jijel concernées par un feu toujours en cours dans chacune.

Un travail sans relâche est mené par les soldats du feu qui sont appuyés par les éléments de l'ANP, des employés des forêts et des citoyens bénévoles. En témoigne d'ailleurs la fréquence fulgurante des incendies maîtrisés. «55 départs de feux ont été enregistrés à Béjaïa durant la seule journée d'hier ont été totalement maîtrisés», selon le chiffre avancé par le colonel Farouk Achour. La lutte contre les flammes s'opère depuis les airs, aussi.

«L'avion russe, le Berieve BE 200 affrété par l'Algérie, les hélicoptères bombardiers d'eau ainsi que les avions de l'ANP ne se posent que pour faire le plein en carburant où en eau», affirme notre interlocuteur.