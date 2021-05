La crise au sein de l'Assemblée populaire de la commune de Béjaïa s'inscrit dans la durée. D'épisode en épisode, le long feuilleton ne semble pas toucher à sa fin. Hier encore, les élus majoritaires qui constituent l'opposition au sein de cette Assemblée née des dernières élections locales se sont fait remarquer par une nouvelle manifestation de rue. Ils ont opté cette fois-ci pour un rassemblement de protestation devant le siège de la commune.

«Devant le mépris affiché du wali de Béjaïa qui ne daigne donner aucune suite à la demande d'audience de la majorité des 16 élus de la commune de Béjaïa», écrivent les élus de l'opposition comme pour justifier leur action.

Dans une déclaration rendue publique, les protestataires dénoncent la «fuite en avant du wali en laissant faire un président par intérim de l'assemblée populaire communale de Béjaïa qui manipule l'octroi des indemnités comme un moyen de pression et de marchandage politique avec les deniers publics», soutenant toute «sa responsabilité confirmée en fermant les yeux sur les agissements nuisibles en violation de la règlementation, entraînant l'administration communale de Béjaïa dans un état délétère généralisé» et «son entêtement à ne prendre aucune mesure de sauvegarde du fonctionnement de la commune, privée du budget primitif 2021 non adopté à ce jour». Face à ce constat, les élus majoritaires à l'APC de Béjaïa, ont agi pour dénoncer «la violation de la souveraineté populaire, le harcèlement continu et sans précédent visant des élus du peuple, les tentatives de blocage délibéré de notre APC et la fuite en avant du premier responsable de la wilaya devant la crise qui secoue l'APC de Béjaïa». Cette action se voulait aussi comme interpellation du wali de Béjaïa «sur les conséquences négatives qui découleraient de cette situation». Aussi, environ 20 minutes après, les élus présents au rassemblement se sont dispersés, se contenant d'une symbolique protestation rappelant leur existence en tant que membres d'une instance élue locale.