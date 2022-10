Au tout début de sa carrière de défenseur des droits de l'homme, alors qu'il venait de claquer la porte de la chancellerie, qui était composée de grands messieurs et grandes dames, les premiers pratiquement juges et procureurs, de l'Algérie indépendante! Abdelmadjid Silini, le bâtonnier, se souvient toujours du coup de g... lâché en pleine audience criminelle, dans une salle pleine à craquer, du Palais de justice de Sidi- M'hamed - Alger! Tout était pour le bien des justiciables dont la grosse majorité avait bien connu les affres de la «justice» colonialiste. En effet, Me Silini a eu des «mots» avec le puissant président de l'audience du jour, à propos d'une légitime demande du jeune et actif avocat, qui était déjà réputé comme étant aussi têtu qu'un mur en béton! II y avait là, dans la salle d'audience tout le gratin d'Alger, tels, les ainés du bâtonnier, Me Abdallah Hacène, Me Abdelaziz Zerdani, Me Meriem Belmihoub, Me Zohra Médioni, Me Sator, Me Mahmoud Khellili, Me Zineb Tamène, Me Miloud Brahimi, Me Mahmoud Zertal etc. Et Me Abdelmadjid Silini faisait figure de «Jr» au milieu de ce «petit monde» de grands plaideurs. Il s'adressa au juge du siège en ces termes: «M. le président, je vous demande instamment de prendre acte de l'oubli du parquet!» La réponse du président sentait le roussi! Elle était négative, et provoqua sur le coup, l'intenable ire de Me Silini, qui reprit: «M. le président, je vous saurais gré, si vous donniez instruction au greffier de l'audience de me donner acte, que vous avez refusé de me donner acte sur le 1er point soulevé!» La réponse du juge fut, hélas, encore négative. C'en était trop! L'avocat, qui portait un gros paquet de chemises et documents, s'écria en lançant très haut dans les airs, le paquet: «Puisqu'il en est ainsi, prenez donc acte, M. le président, que je me retire de cette mascarade, ou si vous voulez, de ce semblant de justice!». Un silence de mosquée, un vendredi, midi, s'instaura, avant que le magistrat ne lève l'audience pour un bon quart d'heure, le temps que tout ce beau monde se calme et revienne à de meilleurs sentiments! Au lendemain du renouvellement des membres du Conseil de l'ordre des avocats d'Alger, nous rencontrâmes le bâtonnier Abdelmadjid Silini, qui se remémora, ave son large sourire légendaire, ces inoubliables instants de la vie d'un avocat, qui adore sa profession!