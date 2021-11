Les avocats, membres de l'Union nationale des ordres des avocats nationaux, après une large consultation, les élus des «robes noires» ont décidé d'une grève depuis 2 jours. Déjà, les procès de dimanche ont été reportés dont celui, attendu par l'opinion publique, de Melzi!

Les conseils, les jeunes surtout, rejettent les nouvelles mesures fiscales dont ils vont faire l'objet, prévues par la loi de finances 2022. Cette grève est intervenue à la suite du refus systématique, des responsables du ministère des Finances, d'examiner, autour d'une forme de concertation et de dialogue, sur «l'imposition sur l'activité avec un prélèvement à la source!» Selon une avocate ex-membre du bâtonnat, l'Union a décidé de laisser «ouverte» sa session pour suivre les développements de la situation. L'Union attendra son assemblée générale extraordinaire, pour s'exprimer. «Seul, un mouvement de protestation, peut alerter le président de la République sur les agissements de «petits et mesquins fonctionnaires carrés et rigides» qui n'ont aucune idée de la profession d'avocat!», s'indigne

Me Habib Benhadj, l'avocat d'Alger.

En pleine ire, Me Kamel Mesbah s'est dit esquinté, de voir le justiciable puni par «la seule faute de sombres bureaucrates, qui sabotent toute entrée de l'Algérie nouvelle, dans cette éveillée et vive société, qu'est la grande société algérienne».

Le membre du conseil de l'Union, a estimé l'application du régime de prélèvement à la base, plus efficace et très bon pour la justice fiscale, la collecte automatique et effective des impôts et l'amélioration des recettes du Trésor public.

L'Union est notre force et attend beaucoup des pouvoirs publics, et non l'introduction de gros bâtons pourris dans les roues de professions, comme la nôtre! Pour rappel, les avocats avaient déjà organisé une journée de protestation nationale pour s'élever contre les taxes et les impôts introduits dans la loi de finances 2020, sur leurs recettes et leurs bénéfices.

C'est ainsi que de grandes décisions ont été prises par l'ensemble des conseils, qui trouvent là, l'unique occasion de riposter aux pseudo-financiers, qui croient tenir en respect toute noble profession, qui est bâtie sur la liberté d'expression et uniquement elle, pour prouver l'attachement de l'Union nationale des avocats algériens, au seul valeureux peuple, qui avale couleuvre sur couleuvre depuis des lustres!

L'Union a décidé de boycotter toutes les activités judiciaires au niveau des tribunaux et des autres secteurs ayant un lien avec la justice! Le boycott ne touche pas «les délais et rendez-vous en vue de préserver les droits des citoyens».