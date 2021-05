Durant les débats de l'affaire du jour, qui retint l'attention des Milianais, il y eut les interventions des avocats de la partie civile et de l'inculpé. Celle de Me Benkraouda, fut, sans conteste, la seule à suivre, car elle contenait tous les ingrédients inhérents à l'article 286 du Code pénal. En effet, l'admirable plaidoirie de l'avocat de «Saïd Hamdine» (Bir Mourad Rais) Alger, fut tout simplement sublime puisqu'elle alliait railleries et sensations du seul fait que l'inculpé s'était déplacé dans l'enceinte du tribunal, en vue d'embobiner la jeune juge du siège qui, heureusement, n'était pas tombée dans le piège du vieillard qui pensait avoir raison de l'âge de la présidente, qui aurait pu être sa fille, tout comme la victime!

L'autre plaidoirie, celle de Me Saâdi, l'avocate de la victime, s'était limitée aux demandes de dommages, du défenseur de l'inculpé, Abdelkader, fut égale aux propos débités par le vieux, dans l'affolement et la trouille d'un possible mandat de dépôt à l'audience!

À son tour, Me Ghania Takhrist l'avocate de l'inculpé n'avait pas grand-chose à dire sauf «que son client a construit sur un terrain abandonné et non revendiqué au départ de l'extension!» La juge a annoncé la date du verdict: le mardi 1er juin 2021, avant de passer à l'affaire suivante!